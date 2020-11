La Xunta da luz verde a la declaración ambiental del plan parcial para Alsina-Lamastelle con capacidad para 327 viviendas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia D. Vázquez

Oleiros 13/11/2020 13:50 h

La Consellería de Medio Ambiente informó este viernes que ha aprobado de forma favorable la declaración ambiental estratégica que permitirá desarrollar el sector SUD-6 Alsina-Lamastelle, en Oleiros, por lo que el Concello podrá seguir realizando los trámites para su aprobación definitiva.

Eso sí, indica que las indicaciones del órgano ambiental «deben ser integradas polo promotor, co obxecto de garantir que a ordenación respecta a topografía do terreo e asegura unha adecuada transición topográfica dos espazos libres no borde leste do ámbito, reducindo o posible a altura dos abancalamentos e adoptando medidas para a integración paisaxística dos muros de contención».

La Xunta indica que se trata de suelo urbanizable contemplado en el PXOM de Oleiros con capacidad para 374 viviendas, en parte colectivas y en parte unifamiliares, con 316 plazas de aparcamiento y reserva de equipamientos y espacios verdes.El plan actúa sobre una superficie de 121.560 metros cuadrados.

Este plan parcial había sido aprobado por el Concello de OIeiros inicialmente en abril del 2018 y fue remitido en septiembre de este año con toda la documentación a la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático para conseguir la declaración ambiental estratégica.

Desde la consellería se indica que «ao longo da tramitación do plan parcial, que se someteu ao procedemento de avaliación ambiental ordinario debido aos seus posibles efectos sobre a paisaxe e sobre un ben catalogado como de protección integral no PXOM, o plan orixinal foise modificando, adaptándose aos criterios sinalados e aos informes sectoriais recibidos para corrixir os impactos identificados nas distintas variables tidas en conta». Fruto de los cambios, se indica, se logró mejoras ambientales importantes, como la modificación del trazado del viario para separarlo de la Finca Alsina, un bien protegido, ampliando la zona verde y consiguiendo una mayor adaptación a la topografía del terreno.

Aún así, para mejorar la sostenibilidad del plan, se establecen una serie de directrices a incorporar.