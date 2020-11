«Vacínate co mel», el mensaje de la feria de Perillo

0

Oleiros 02/11/2020 13:56 h

No puede haber un cartel más apropiado para los tiempos que corren. El domingo 8 de noviembre Oleiros vuelve a celebrar su particular homenaje a la miel, con la feria que alcanza la edición número 31. Será en la polideportiva de Perillo, con todas las medidas apropiadas para garantizar la seguridad sanitaria. Pero desde la organización no han perdido la oportunidad de alabar el producto estrella de la feria con el lema «Vacínate co mel», en su cartel promocional. De este modo, en la localidad oleirense se volverán a exponer un año más las mejores mieles de Galicia. «As persoas que se acheguen poderán coñecer e adquirir todo tipo de alimentos e artigos relacionados co mel, desde os máis tradicionais ata os cosméticos», señalan desde la organización de la feira, que será en la polideportiva ubicada en la avenida Segunda República, donde se abrirán las puertas a las diez de la mañana para concluir alrededor de las tres de la tarde.

«Debido á situación sanitaria, están previstos controis nos accesos e regularase o número de asistentes», señalan fuentes municipales. «Haberá unha zona de entrada no recinto e outra de saída e crearase un único sentido de circulación diante dos postos, que estarán debidamente separados. Non poderán realizarse ningunha das actividades paralelas de anos anteriores tales como actuacións musicais, magosto, pulpeira, queimada ou obradoiros infantís», concluyen.