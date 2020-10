Relevo del BNG en la corporación de Oleiros

0

Oleiros 22/10/2020 10:30 h

«A primeira hora da mañá de hoxe Fran Rei vén de presentar a través do Rexistro Municipal a súa renuncia como portavoz do BNG de Oleiros co obxecto de que o pleno tome coñecemento da mesma na súa vindeira sesión ordinaria». A través de un comunicado de prensa, el BNG anuncia hoy la baja de la corporación oleirense del único representante nacionalista, candidato a la alcaldía en las dos últimas elecciones municipales (2015 y 2019). Fran Rei, vecino de Santa Cruz, será sustituido por Xurxo Martínez Caño, de 34 años, natural de Lorbé y quien ocupaba el segundo puesto en la última candidatura. Fran Rei continuará apoyando a su grupo y mostró su agradecimiento «no político e no persoal a todo o pobo de Oleiros, así como o seu cariño unánime e incondicional».