Educación no pone en «tela de xuízo» la decisión de hacer dimitir a la directora del Luis Seoane

A Coruña 13/10/2020 14:29 h

El conselleiro de Educación, Universidade e Formación Profesional, Román Rodríguez, se refirió a la situación que se está viviendo en torno al CEIP Luis Seoane de Oleiros, donde su directora se vio obligada a dimitir después de que un niños fuera olvidado en el autobús escolar. Rodríguez afirmó que no pone en «tela de xuízo» la decisión tomada por la jefatura territorial de Educación y la Inspección educativa de A Coruña: «Neste caso concreto, o que se producíu foi unha perda de confianza pola resposta do equipo directivo. Na consellería respectamos a decisión tomada polos servizos públicos».

Román Rodríguez dejó entrever que la situación no es reversible y que la Xunta no debe actuar porque podría entenderse como «presión política». El conselleiro no culpó a la directora por el olvido del pequeño, pero sí que le achacó la responsabilidad de no haber «avisado en prazo. Non pode non comunicarse coa xefatura territorial e coa Inspección, que tiveron que enterarse por outra vía».