«Non tiña pensado ocultalo», dice la directora del colegio sobre el olvido del niño en el bus escolar

0

La Voz de Galicia José Manuel Pan

Redacción / La Voz 06/10/2020 09:40 h

«Non tiña pensado ocultalo». María José Ruiz, la directora del colegio de Mera (Oleiros) en el que un niño quedó olvidado el pasado martes en un autobús escolar asegura a La Voz de Galicia que en ningún momento trató de ocultar los hechos a sus superiores de la Xefatura Territorial de la Consellería de Educación. Ese martes por la mañana, un alumno de educación infantil no llegó a bajar en la parada del colegio y pasó cuatro horas en su asiento del autobús dentro de la nave de unas cocheras de la empresa Eliseo Pita. Ni la cuidadora, que ha sido despedida por la empresa, ni el conductor se dieron cuenta de que el pequeño estaba en el autobús.

La directora argumenta que en los momentos siguientes al suceso, cuando supo que uno de los escolares no había ido a clase por haberse quedado olvidado en el autocar, no pensó en otra cosa que en el niño y en su familia, pero que iba a comunicárselo a los responsables de Educación cuando hubiese recabado toda la información sobre lo ocurrido. «Pero, sinceiramente, non se me veu á cabeza a Xefatura Territorial de Educación nin a Inspección. Só estaba pendente do neno e da súa familia», asegura María José Ruiz, que se siente muy agradecida por las muestras de apoyo y de cariño que está recibiendo en las últimas horas, y que reitera que en ningún momento renunció al cargo. «Eu non dimitín voluntariamente, obrigáronme a dimitir», asegura respecto a lo ocurrido durante la reunión que mantuvo con los representantes de la Inspección de Educación en A Coruña.

Más de tres mil firmas de apoyo

La directora del colegio continúa recibiendo muestras de apoyo después de que el suceso terminase apartándola del cargo. Las últimas le están llegando a través de la plataforma de Internet Change.org, donde ya se han recogido más de tres mil firmas a favor de la directora. La petición está dirigida a la Xunta para que reconsidere su postura y readmita a la directora en su cargo.

La directora fue citada por la Inspección de Educación de A Coruña para pedirle información sobre lo ocurrido con el niño y reclamarle explicaciones de por qué no informó de los hechos a sus superiores, que se enteraron de los hechos 24 horas después y por fuentes externas a la dirección del colegio. Educación informó de que en el transcurso de la reunión, la directora presentó la dimisión, que fue aceptada por pérdida de confianza. Sin embargo, horas después, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, reveló en la radio municipal que ella no quería dimitir, que había sido obligada por los responsables provinciales de Educación.

«Eu non quería dimitir»

Esa versión fue confirmada el viernes por la propia directora, María José Ruiz, que aseguró: «Eu non quería dimitir. Non dimitín voluntariamente». Ese día, sus compañeros del claustro de profesores, padres, alumnos y miembros del gobierno local de Oleiros, con el alcalde a la cabeza, le mostraron su apoyo en una concentración a las puertas del colegio Luís Seoane, situado al pie de la carretera de acceso a la península de Canide, en la localidad costera de Mera.

En la cuenta de apoyo a esta profesional se dice que fue «obligada a dimitir» y en la petición se explica que ella no es responsable de que el niño se quedase olvidado durante casi cuatro horas dentro del autobús escolar, que fue aparcado por su conductor en la nave de una cochera situada a unos quince kilómetros del colegio en el que el niño tenía que haber bajado para ir a clases de educación infantil. Los promotores de las firmas de apoyo aseguran que ni el conductor ni la cuidadora (que ha sido despedida por la empresa Eliseo Pita) se dieron cuenta de que el alumno seguía dentro del autocar.

En el escrito de Change.org se destaca la labor diaria de la directora en su lucha por la integración y la igualdad de los escolares. Incluso se afirma que «desde que empezó el curso está todos los días acompañando en el paso de cebra a los niños del colegio, supliendo a la Policía Local cuando esta no puede personarse» a las horas de entrada y salida del centro escolar.

El alcalde de Oleiros, que mostró sus quejas públicamente, explicó en las últimas horas que recibió una llamada del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para hablar de este asunto. Tras esa llamada, el regidor confía en que la situación se reconduzca y que la directora sea readmitida, ya que asegura que la única responsable de lo ocurrido en el servicio es la empresa de autobuses.

«El niño no quiere volver a ir en autobús»

Los padres del niño olvidado en el autobús escolar que debía haberlo dejado en el colegio Luís Seoane de Mera (Oleiros), donde va a clases de educación infantil, reclaman a la Consellería de Educación que adopte las medidas necesarias para que un suceso como el que sufrió su hijo no vuelva a ocurrir. Los padres aseguran que desde que ocurrieron los hechos «el niño no quiere ir en autobús ni a la escuela».

«El conductor incumplió los protocolos»

Mientras, la asociación de padres del colegio Luís Seoane exige la inmediata reincorporación de la directora, «que foi obrigada a dimitir de xeito inxusto e improcedente». Los padres de alumnos de este colegio del municipio de Oleiros dicen que el abandono del niño dentro del autobús evidencia que ni la monitora que acompañaba a los niños ni el conductor revisaron el autobús al finalizar la ruta escolar desde los domicilios al colegio. Afirman que eso indica que el conductor tampoco cumplió los protocolos de limpieza y desinfección establecidos para evitar contagios de coronavirus.