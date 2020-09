Los profesionales del CEIP Rabadeira reclaman más personal y mejoras en las instalaciones

0

A Coruña 25/09/2020 15:44 h

El personal docente y no docente del CEIP Rabadeira, de Oleiros, quiso dejar claro este viernes su malestar por la situación que están viviendo. Aseguran que las instalaciones de la escuela están «obsoletas, posto que o centro ten 53 anos e as aulas son moi pequenas». Esto, apuntan, impide «o distanciamento de metro e medio entre o alumnado por ser aulas, ademáis, cunha ratio moi elevada». Por si esto no fuera poco, quieren dejar constancia «da falta de persoal docente e non docente».

Asimismo, en el comedor «non se pode garantir o metro e medio de distancia entre as nenas os nenos», algo que, «sumado a la falta de personal auxiliar», tiene como resultado «non poder manter os grupos burbulla illados». La solución encontrada, explican desde el colegio, para poder tener dos turnos en el comedor fue suprimir «a última sesión dos máis pequenos», lo que provoca «unha desigualdade de horas lectivas entre os diferentes niveis educativos do noso centro».

Los profesores denuncian tener sus horarios «sobrecargados» y clases «ateigadas de nenos e nenas». Y todo ello, indican, por no ser suficientes docentes para «cubrir a carga horaria do centro». Por estos motivos, el equipo del CEIP Rabadeira decidió concentrarse para exigir «máis recursos, diminución das ratios e distancia de seguridade en todas as etapas educativas e, polo tanto, máis seguridade nas aulas».