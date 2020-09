Tres jóvenes, trasladados al Chuac tras sufrir un accidente en Oleiros

0

Dos chicos y una joven acaban de ser trasladados al Chuac después de sufrir un accidente de tráfico en Oleiros. El siniestro se produjo minutos antes de las 8.30 de este domingo cuando circulaban por la avenida Jiménez Herrero, a la altura del 140, y en un momento dado perdieron el control del vehículo, se salió de la calzada y fueron a chocar contra un cierre de una finca en Dexo, según señalaron los equipos de auxilio.

Fue un particular el que dio la alerta y contactó con el 112 para avisar de que un turismo se encontraba accidentado y en el interior parecía que permanecían varias personas atrapadas. El Servizo Municipal de Emerxencias de Oleiros acudió al lugar y, según confirmaron, finalmente no fue necesario excarcelar a los heridos. También se desplazaron hasta la zona agentes de la Policía Local y el 112 alertó a la Guardia Civil y a los Bomberos de Arteixo, además de a los equipos de Urxencias médicas. Hasta tres ambulancias acudieron al punto para prestar auxilio a los jóvenes. "Eran xente nova, e non iban moi mal, pero tampouco leves", indicaron desde el punto miembros de Emerxencias sobre el el estado de los accidentados.

Los tres jóvenes permanecen en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario A Coruña bajo observación y a la espera de evolución al sufrir diversos golpes y contusiones. Su pronóstico es reservado.