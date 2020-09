El PP de Oleiros presentará una moción para exigir la licitación de los trabajos del dragado de la ría

0

A Coruña 08/09/2020 05:00 h

En el próximo pleno, el Partido Popular de Oleiros presentará una moción para exigir la licitación inmediata y sin condiciones de los trabajos para el dragado en la ría de O Burgo. «En este momento estamos ante el trámite de licitación pública que el Gobierno Central parece condicionar a que desaparezca de la Ría de o Burgo la actividad marisquera», indican desde el PP.

El tiempo de duración de este trámite, que va desde la licitación del proyecto, la adjudicación y posterior comienzo de las obras, dejará durante un extenso período de tiempo sin actividad a un colectivo «causándole un enorme perjuicio».

Uno de los motivos que alegan para presentar esta moción es que no es el momento para pausar ninguna actividad económica: «Lo sensato, lo razonable y lo que exigen los tiempos es que no se paralice ninguna actividad económica si no es estrictamente necesario».

Según el partido, bastaría con «el absoluto compromiso político y jurídico por parte la Administración» de que tan pronto empiecen los trabajos, la Xunta de Galicia y la Consellería de Pesca suspendan los permisos de explotación, tal y como demanda el sector.