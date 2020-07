Oleiros, un concello comunista con un 50 % de votos a Feijoo

0

Oleiros se define siempre como un concello singular y presume de gigantesca estatua de Che Guevara como uno de los símbolos de un municipio cuyo alcalde, Ángel García Seoane, siempre ha presumido de su apoyo al castrismo cubano. Su formación, Alternativa dos Veciños, lleva en la alcaldía desde 1985 y lo hace con una marcada política beligerante con otras Administraciones (tanto del Estado, como la Xunta e incluso con municipios del entorno) al mismo tiempo que encabeza los primeros puestos de renta per cápita por habitante.

El concello con más habitantes de los que rodean A Coruña es un claro ejemplo de que extrapolar los votos de unas elecciones a otras no es una buena práctica. En las municipales de mayo del 2019, hace poco más de un año, el PP se convertía en segunda fuerza con 3.129 votos. Sin embargo, el domingo, los oleirenses apostaron por los populares mayoritariamente (50,01 % de los votos) y las papeletas del equipo de Núñez Feijoo fueron 8.563, 473 más que en las anteriores autonómicas.

El PSOE había quedado en tercer lugar en los comicios municipales con 1.902 papeletas y en estas autonómicas los socialistas, en cambio, lograron 2.691 votos, quedándose en una tercera plaza, ya que el BNG obtuvo la segunda, con 3.962 votos, 2.759 más que en las anteriores y casi cuadriplicando los sufragios obtenidos cuando lo que había que escoger era corporación municipal y habían logrado 1.040.

A Oleiros, por su urbanismo, que atrae a grandes fortunas, siempre se le ha considerado un concello de ricos, que desde el consistorio vinculan a su buen nivel de vida. Inmejorable ubicación, crecimiento urbano muy controlado por los sucesivos planes generales, y una dotación de servicios públicos que se ponen como ejemplo.

El alcalde, que ha expandido su formación a otros municipios del entorno, amaga de manera reiterada con presentar batalla para la Xunta, pero hasta el momento no lo ha hecho, por lo que se entiende que sus votos se distribuyen en las autonómicas y, por los resultados, muchos acaban en el PP. García Seoane reconocía este lunes que el resultado del domingo, en el que cargó contra el PSOE y Podemos, no le causó sorpresas: «Se alguén pensaba que o resultado electoral de onte podía ser distinto é porque non tiña os pés na terra».