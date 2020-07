La ola de solidaridad que bañará el Circuito Travesía Costa

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Lucía Cancela R.D.

A Coruña 14/07/2020 20:02 h

El 26 de julio comenzará el Circuito Travesía Costa organizado por el Club Hércules Termaria. «Este año a causa de la pandemia» señala su presidente, Sergio Castellanos, «hemos pasado de siete a dos pruebas». La primera en las playas de Oleiros, el 26 de julio y la segunda, en la bahía Coruñesa el 23 de agosto.

No obstante, este cambio no ha sido el único programado por el grupo. Este año, la asociación deportiva ha decidido realizar de manera automática una donación por la suscripción de cada participante a la Cocina Económica. Además, «damos la posibilidad de que cada competidor aporte una cuantía económica solidaria y optativa a esta causa» anunció Sergio Castellanos este martes, en la presentación del proyecto junto al presidente de la fundación social, Jacinto Torres.

Pruebas sin ganadores y trofeos

La acogida del proyecto no se ha hecho esperar y «esta vuelta de idea», como la define su organizador, está funcionando muy bien. Es más, a raíz del covid-19, las pruebas han eliminado cualquier rasgo competitivo, y pese a que el presidente del club bromea con que «a todos les gusta ganar» indica que «esta particularidad está aumentando el número de suscripciones». No obstante, la labor social que desempeñan no termina ahí: «Estamos inmersos en otros proyectos que buscan y promueven la integración social a través del deporte».

Deporte y solidaridad que componen la suma perfecta en la que los organizadores han recibido el apoyo de todos los patrocinadores: «Las empresas privadas, los concellos involucrados y la Diputación nos están ayudando constantemente». En cuanto a las reacciones, Castellano comenta como «hay participantes que duplican el importe de la suscripción en la donación personal».

El presidente de la Cocina Económica explica que la situación causada por la pandemia ha provocado una ola de solidaridad durante estos meses: «Hubo días en los que había tanta gente solicitando ayuda, como otros donando». «Los coruñeses _dice_ se han volcado con nuestra organización». También ha celebrado la puesta en marcha de este tipo de actividades, pues reconoce que las travesías «son un deporte precioso» y agradece «la iniciativa del equipo» que se ha sumado a esa marea solidaria.

Proyectos conjuntos previos

No obstante, esta no es la primera vez que el Club Hércules colabora con la Cocina Económica: «Intentamos poner nuestro granito de arena en donde se nos necesita y previamente hemos realizado proyectos de manera conjunta que han tenido muy buenos resultados».

Un círculo recíproco de solidaridad en el que ambos presidentes confiesan sentirse involucrados: «Confiamos en que aquellas personas a las que ayudamos hoy en día puedan devolverlo en un futuro» señala Torres.

Por su parte, Sergio Castellanos indica que «se trata de una fiesta del deporte». El día de la celebración habrá mucho más que travesías.