Protesta en la pasarela de Perillo contra los okupas

A CORUÑA 29/06/2020 20:29 h

Alrededor de 200 personas se concentraron este lunes en la pasarela de Perillo, en Oleiros, y en la acera situada enfrente de la casa okupada el pasado viernes para manifestar su oposición por la entrada irregular de personas en la vivienda.

A la zona se ha desplazado una patrulla de la Guardia Civil, que vigila la movilización para que no se produzcan incidentes. Los vecinos no han ocupado la calzada, de modo que el tráfico en la Nacional VI no se ha visto afectado, hasta el momento.