Calculan que la Xunta pagará 12 euros a un vecino de Oleiros por los daños de jabalíes en su finca

La Voz de Galicia Elena Silveira

Oleiros / La Voz 08/06/2019 05:00 h

Los jabalíes mantuvieron en jaque todo el verano pasado a los vecinos del Concello de Oleiros. La familiaridad con la que se dejaban ver estos animales salvajes en zonas urbanas fue tal que, incluso, deambulaban a plena luz del día por parques infantiles y dejaban su rastro en playas tan concurridas como Santa Cristina. Ahora, ante la escasez de comida en los montes, han vuelto a aparecer. Y en las últimas semanas han causado numerosos destrozos en zonas públicas y privadas de Lorbé, la zona costera de Oleiros famosa por su puerto, sus acantilados y las bateas de mejillones. «Volvemos ás andadas. Xa andan de novo por aquí. Hai un par de semanas empezaron cavar xunto ao meu balado para pasar por embaixo. Arranxámolo pero volveron varias veces, causando estragos na miña propiedade e nas dos demais veciños», cuenta Antonio Babío, vecino del lugar de Aba. Esta pasada noche ocasionaron más destrozos en su propiedad, «polo que decidín chamar ao 012». Explica que un agente forestal se acercó hasta su finca para comprobar y valorar los daños. Comenta que el formulario del que disponía no incluía un apartado específico para los daños de jabalíes en fincas urbanas. «Así que o incluíu coma se fosa nun prado aberto. Calculando que están afectados uns 100 metros cadrados e que se pagan a 0,12 euros, corresponderíanme 12 euros de indemnización no caso de que me paguen. Pero arranxar o valado custará máis de 500 euros», se queja. Dice que los animales escarbaron también junto al pilar de un poste eléctrico, con riesgo de caída, y en una zona transitada por niños.

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, confirmó el viernes en Radio Voz que el año pasado los jabalíes obligaron al Ayuntamiento a realizar reparaciones en zonas públicas por importe de más de 100.000 euros, sobre todo en parques y zonas verdes. «A Xunta terá que autorizar máis batidas, porque non se pode deixar que estes animais se adentren en zonas urbanas e estraguen todo», aseguró en el programa Voces de A Coruña.