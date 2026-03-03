Inestabilidad en la costa de Miño: «Mi casa se ha desplazado seis metros por el corrimiento de tierras y hay que demolerla»
La fragilidad de un tramo situado sobre la playa de Lago, próxima a Perbes, ha obligado a cortar casi medio kilómetro de la carretera provincial04 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Recorrí todas las instancias, pero nadie hizo nada. Les advertí de que existía un peligro inminente y nadie me creyó. Ahora mi casa se ha desplazado seis metros por un corrimiento de tierras y habrá