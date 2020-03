Estas vacas son las mejores en lo suyo

Solo los mejores. Los que cuenten con el pedigrí más espectacular o con las calificaciones más altas. Esta son algunas de las características que cumplen las quince vacas que el próximo domingo saldrán a subasta en Curtis, en la cuarta edición de la conocida como Subasta de Élite de Ganado Frisón. El certamen se abrió este año a la participación de ganaderías de toda España y eso ha permitido incrementar el nivel de los animales notablemente, aunque la comunidad gallega sigue contando con una amplia representación. De hecho, de aquí es el mejor criador de toda España, la ganadería Baixo Holstein, de Sarria.

Explican en la organización de este certamen que existen dos formas de medir la calidad de un animal. La primera es el índice GICO, basado en las pruebas genómicas que se hacen a la vaca para conocer los parámetros de la calidad de la leche que produce, desde la cantidad, hasta la proteína pasando por la grasa. Cuanto más alto sea este índice, más calidad tendrá el animal. En la edición de este año, los organizadores exigieron un nivel mínimo, que estaba establecido en 3.900 GICO. Pero los participantes superaron con creces sus expectativas, pues más de treinta de los animales que se presentaron tenían un índice por encima de 4.200. «Este año había mucha calidad entre los animales presentados y ha costado mucho hacer la selección», explica Puri López, gerente de Embriomarket, la empresa que organiza el certamen de Curtis.

Más kilos y proteína de leche

Teniendo en cuenta este índice, en la subasta del domingo estará la ternera situada en tercera posición en toda España. También se venderán la primera y la segunda vaca que más kilos de leche dan de todo el país, así como con la primera cuya leche tiene más proteína y la quinta en lo que a longevidad se refiere. Prestigio habrá también entre las ganaderías presentes. Pues al certamen de Curtis se ha presentado Ramadería Can Thos, una explotación catalana que está considerada como la segunda mejor de todo el país. Entre otras distinciones, lleva siete años consiguiendo el premio de la vaca de oro en Cataluña.

Saldrá a la venta la heredera directa de ejemplares que fueron campeones nacionales Pero hay otro tipo de comprador que, a mayores de la producción láctea, está interesados en su calificación morfológica. «Buscan animales de tipo, que han ganado concursos morfológicos o que descienden de madres y abuelas que han tenido calificaciones como excelentes o muy buenas», añade López. En este sentido, en la subasta del domingo estarán presentes las dos mejores ganaderías de España por calificación morfológica. La primera de ellas, Baixo Holstein, es gallega, la segunda, Badiola, llega desde Asturias. Esta última pondrá a la venta alguna heredera directa de ejemplares que fueron campeones nacionales. «Son un atractivo muy grande porque es raro que estas ganaderías vendan herederas directas de sus campeonas», explica López. Además, otros muchos de los ejemplares que saldrán a la venta acreditan, por ejemplo, que llevan siete generaciones obteniendo calificaciones excelentes o que sus antepasados han triunfado en prestigiosos concursos morfológicos celebrados por todo el mundo.

La subasta de Curtis dará comienzo a las once y media de la mañana del próximo domingo, aunque habrá actos ya el sábado. Por el escenario solo pasarán los quince mejores animales llegados de toda España. De ellos todavía no se conoce el precio de salida, pues este se hará público solo unas horas antes, pero lo que sí se sabe es que, tal y como establecen las normas del certamen, ninguno podrá salir por encima de los 2.500 euros. Los organizadores confían en que, debido a la gran calidad de las vacas que concurren este año, los precios finales sean muy elevados. El récord, por ahora, está en los 12.000 euros que se pagó en una edición anterior por una vaca primera de España en el índice GICO. Cantidad que podría superarse este año. Argumenta López que esta no es una subasta comercial al uso. «Cuando compras un animal en una subasta de estas no es para dar leche mañana. Estás haciendo una inversión para, en el futuro, tener más animales top. Por eso también aquí los animales son muy jóvenes, porque lo que se quiere es hacer genética con ellos para mejorar el rebaño», añade.