«Muchos médicos apoyamos el XIDE. Desde siempre, el paciente comunica al administrativo el motivo de su consulta»

María Jesús Rodríguez Abellón es médico de familia y jefa del servicio de atención primaria de Culleredo. Fue precisamente en los tres centros de salud de esta área: Acea de Ama, Portazgo y el consultorio de Tarrío, en donde junto con un ambulatorio de Lugo se pilotó el programa XIDE, el sistema para ordenar la demanda asistencial de los centros de salud que colegios médicos y sindicatos critican por asegurar que se trata de un triaje que realiza personal no sanitario. La impresión de esta facultativa es diferente: «Para nada es un triaje, hay muchos médicos que apoyamos el XIDE, pero como en todas las herramientas nuevas me da la impresión de que hay un porcentaje de resistencia al cambio», cuenta Rodríguez Abellón, que puso en marcha este sistema el 15 de noviembre del 2021.

Desde entonces, insiste, las citas forzadas de los médicos de familia —consultas no programadas que saturan sus agendas— han bajado un 12 %, y usuarios y profesionales están satisfechos. «Por lo que único que protestan los pacientes es porque piden una consulta para el médico y se le dan para el odontólogo, por ejemplo». Si el usuario insiste en que tiene que verle el médico se marca una consulta, «pero se pierden todas las ventajas del programa, porque el médico de familia lo derivará al odontólogo, perdiendo tiempo ambos porque es una cita no resolutiva». Según los datos que se manejan en este servicio de salud entre el 80 y el 85 % de los usuarios aceptan la cita que propone el personal administrativo tras explicar el motivo de su consulta.

Confidencialidad

Uno de los problemas del XIDE es que obliga al usuario a decir por qué va al centro de salud, lo que podría atentar contra la confidencialidad del paciente. No lo cree así María Jesús Rodríguez, quien insiste en que «de toda la vida muchos pacientes dicen el motivo de la consulta al profesional administrativo. Por ejemplo: quiero una cita porque me duele la espalda. La única diferencia es que en lugar de decirlo el usuario, le pregunta el profesional, pero nunca por sus síntomas clínicos». La responsable de este servicio de salud añade que los administrativos «están muy contentos con el programa porque les aporta mucha seguridad» y defiende que el sistema está en continua mejora. «Hemos añadido sinónimos, en castellano y en gallego, incorporando palabras según las distintas zonas de Galicia», con el fin de que el algoritmo se aplique con mayor eficiencia. Esta médica lo tiene claro: «Me parece una pérdida de oportunidad no aplicarlo y me ofrezco a explicar su funcionamiento a todo el profesional que quiera o que venga a conocer cómo se usa».