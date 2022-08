CLAUDIA DOCABO

«Pídolle a Xunta que sume e non reste», indicó este viernes, durante un acto en Culleredo, el delegado del Gobierno, José Manuel Miñones, respecto a los planes de recuperación con fondos europeos. Preguntado expresamente por la respuesta del Estado a la petición de la Xunta de respaldo para el proyecto de la multinacional japonesa Showa Denko en A Coruña, aseguró que el Ministerio de Industria «leva traballando meses coa propia empresa, e con Alu Ibérica sempre estivemos ao lado da empresa e dos traballadores buscando saídas e cando se pechou, dando saída ao espazo. Nese sentido sei que o propio secretario xeral de Industria estivo en contacto para buscar novos investimentos». Sin embargo, apostilló que «é cousa de todos, a Xunta ten moito que dicir e a empresa ten que presentar un proxecto que sexa viable e polo tanto que poda ter financiamiento por parte dos plans de recuperación ou de calquera das outras liñas abertas polo Ministerio de Industria para financiar proxectos». Recordó que en la reunión entre la secretaria del Estado con el presidente de la Xunta se le pidió que «nos digan que proxectos son para eles tractores para financiar na segunda fase do plan de recuperación, e mesmo a semana pasada enviouse unha carta a Xunta para que nos trasladen eses proxectos que teñen en mente para que serán financiados desa outra segunda fase».

Respecto a las críticas lanzadas por el presidente gallego a los Pertes y el reparto de fondos europeos, Miñones remarcó que es una postura que no es nueva. «Dende o momento en que se puxo en marcha o plan de recuperación o expresidente da Xunta críticou o mesmo e non apoiaron nen tan sequera este plan de recuperación do cal agora están a buscar financiamiento e fixeron unha campaña en Europa para que non fora real o plan de recuperación», cuestionó. Frente a ese posicionamiento, Miñones destacó que es un plan que deja en Galicia 1.600 millones de euros, de los que el «55 % de los fondos foron transferidos a Xunta e terá moito que dicir a Xunta da execución dese plan de recuperación que ten enriba da mesa e son 1.600 as empresas que conseguiron financiamento e nesa liña imos seguir».

Asimismo, apuntó que muchos Pertes están ya comenzando a sacar sus fases, como es el caso del centrado en el sector del naval de Ferrol que se presentará este viernes.