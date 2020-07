Concha Vizoso, gestora: «Hemos notado un aumento importante en las transferencias de los vehículos de segunda mano»

0

La Voz de Galicia

02/07/2020

Sus labores se han vuelto esenciales durante toda la cuarentena. Todo comenzó con el BOE, que decidió qué sectores eran esenciales para continuar con sus actividades y cuáles no. «Al principio fue muy desesperante, que no quita que aún sigue siendo un poco difícil», confiesa Concha Vizoso, gestora administrativa en la gestoría Vizoso. «Al estar cerradas las actividades de las Administraciones en general, la dependencia de nosotros fue muchísimo mayor», añade.

Su incremento de trabajo no fue gratificante: «Ha sido doloroso. Tener que formalizar los ERTE y la cantidad de ceses de actividad de autónomos es algo que cuesta bastante. Aunque los hagas, moralmente te afecta mucho porque hay muchas personas que no sabe a día de hoy si van a continuar al 100 % y salir adelante. Pero ahí hay que estar para ayudar».

Al vivir al lado de la oficina pudieron acudir a ella durante el confinamiento y desarrollar su trabajo a puerta cerrada. «A los clientes que necesitaban documentación les fue enviada por correo electrónico, todo por procedimientos telemáticos. En algún caso puntual fuimos a buscar alguna documentación a las actividades que no estuvieron cerradas», indica Vizoso. La situación, desde su punto de vista, hizo ver «que hay personas que no están preparadas para los medios informáticos. Estamos muy poco modernizados en ese sentido».

Su bolsa de oxígeno fue el aplazamiento para la declaración de ciertos impuestos: «Eso nos valió a nosotros para que nos diera tiempo a que empezara a haber algo de movilidad y empezar a recoger la documentación. Fue difícil».

Con la llegada de la nueva normalidad la principal duda que tienen sus clientes es cómo salir de los ERTE. «Hay personas que se dieron cuenta de que al no iniciar la actividad al 100 %, tampoco pueden tener el mismo personal que antes. Lo que más nos piden es el tema de la Seguridad Social y con el SEPE», destaca Vizoso. Su otra gestión mayoritaria es la que atañe a la declaración de la renta. «Los ciudadanos, al no poder asistir a la Agencia Tributaria, han tirado más de las gestorías».

No obstante, el repunte que han percibido no tiene nada que ver con estos trámites: «Curiosamente la industria del automóvil, un sector que está castigado por la crisis sanitaria, nos está generando trabajo. Hemos notado un aumento importante en las transferencias de los vehículos de segunda mano. Nosotros, que nuestro fuerte no es la transferencia de vehículos, si que las estamos teniendo. Esta semana entraron cuatro o cinco cuando antes de la pandemia no se hacían casi ninguna. Es un sector que sí se está reactivando», afirma Vizoso.

Para atender a todas las personas de una forma segura han establecido la cita previa. «Los que vienen sin pedirla responden muy bien a este requisito porque luego se acostumbran a entrar y a estar solo uno en el local. Además les pedimos que acudan con mascarilla y disponen de gel hidroalcohólico en la mesa». Unas medidas que, según Vizoso, «ya se llevan en la vida cotidiana y se respetan mucho».

A mayores han colocado una pantalla de protección en la mesa de trabajo para no tener que estar con la mascarilla puesta durante toda la jornada laboral y desinfectan las puertas y las zonas en donde sus clientes apoyan la documentación y los sitios en donde permanecen. «Una curiosidad es que antes llegaban y se sentaban para hacer las tramitaciones. Sin embargo, ahora optan más por quedarse de pie», revela la gestora.

Pese a todo, Vizoso quiere ser optimista con la vuelta a la normalidad y el fin de la crisis sanitaria. «La gente tiene miedo a un rebrote, pero yo creo que, aunque pueda haber algo, la economía se va a ir activando. Hay que tener en cuenta que Galicia no lo ha vivido tan fuerte como otras partes de España. Creo que el sector irá remontando poco a poco y al comercio pequeño le costará un poco más».