Imagen de archivo de una trampa para avispas asiáticas en una viñas de Betanzos ANGEL MANSO

La gestión de la avispa asiática (Vespa velutina) en Galicia precisa un cambio de estrategia ante la imposibilidad de erradicar la especie en un territorio densamente invadido. Esta es la conclusión principal de una investigación desarrollada en la Universidade da Coruña (UDC) por Yaiza R. Lueje, que evalúa el impacto de este insecto en los ámbitos agrícola y urbano, así como la efectividad real de los distintos métodos de control aplicados hasta la fecha.

El trabajo, correspondiente a la tesis doctoral titulada Management and impacts of the yellow-legged hornet (Vespa velutina Lepeletier, 1836) in vineyards and urban environments in a highly invaded area (Galicia, NW Spain), ha sido dirigido por los investigadores de la institución académica coruñesa María J. Servia y Jaime Fagúndez. Los resultados obtenidos en el sector vitícola demuestran que las mallas antigranizo representan una barrera altamente eficaz para evitar daños en las uvas, ya que impiden el acceso tanto de la avispa asiática como de otros agentes externos. Asimismo, la autora ha diseñado una metodología basada en la evaluación visual de los racimos que facilita la estimación de pérdidas en la cosecha.

Por el contrario, el estudio constata que las campañas generalizadas de trampeo mediante atrayentes líquidos resultan ineficaces para reducir los perjuicios en los viñedos y provocan, además, la captura accidental de numerosos insectos no diana. En el ámbito urbano, la investigación emplea modelos de distribución para vincular la presencia de la especie con variables ambientales como la cobertura vegetal, la contaminación atmosférica y lumínica, o el ruido. Los datos confirman que la velutina logra persistir en paisajes muy antropizados y que ciertos factores propios de las ciudades condicionan su asentamiento, una información clave para desarrollar herramientas de predicción y reforzar la vigilancia en zonas prioritarias. En definitiva, la tesis aboga por sustituir los métodos poco selectivos por medidas basadas en la evidencia científica que protejan los recursos vulnerables y minimicen el impacto ambiental.