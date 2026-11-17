1/32 Los dos detenidos, en el momento en el que los agentes de la Guardia Civil los sacan esposados del número 8 de la calle Santander, en A Coruña César Quian 2/32 César Quian 3/32 César Quian 4/32 César Quian 5/32 César Quian 6/32 César Quian 7/32 César Quian 8/32 César Quian 9/32 César Quian 10/32 César Quian 11/32 César Quian 12/32 César Quian 13/32 César Quian 14/32 César Quian 15/32 César Quian 16/32 César Quian 17/32 César Quian 18/32 César Quian 19/32 César Quian 20/32 César Quian 21/32 César Quian 22/32 César Quian 23/32 César Quian 24/32 César Quian 25/32 César Quian 26/32 César Quian 27/32 César Quian 28/32 César Quian 29/32 César Quian 30/32 César Quian 31/32 César Quian 32/32 César Quian

Efectivos de la Guardia Civil, apoyados por la unidad canina, mantuvieron desde aproximadamente las siete de la mañana de este martes un despliegue policial en el barrio de Os Mallos, en A Coruña, con el objetivo de practicar registros en un inmueble situado en la calle Santander. Finalmente, han sido detenidos dos hombres por trata de personas, según confirmó la UCO desde Madrid a las 11.15 horas. Sobre las 10.05 horas, ambos salieron esposados y custodiados del edificio. Además, uno de los agentes abandonó la vivienda cargando una caja aparentemente muy pesada con diverso material requisado en el interior.

El dispositivo se localizó concretamente en el tramo de la calle Santander comprendido entre las calles Vizcaya y Antonio Viñes, que desde primera hora de la mañana fue completamente cerrada al tráfico. En ese punto permanecieron desplegados agentes equipados con chalecos y armados, junto con unidades de guías caninos, mientras se desarrollaban las diligencias de registro en el interior de uno de los pisos, en la quinta planta, del edificio número 8 de citada vía.

Esta intervención en la ciudad herculina no constituye una actuación aislada, sino que, según fuentes oficiales, se ejecuta dentro de un operativo más amplio de ámbito nacional que lidera la UCO, la Unidad Central Operativa del instituto armado que acostumbra a actuar en casos de delitos contra las personas, narcotráfico, explosivos, anticorrupción, pornografía y crimen organizado. La operación, indicaron las mismas fuentes, se encuentra bajo secreto de sumario.

Varios vehículos de la Guardia Civil y diversos equipos de las fuerzas de seguridad permanecieron en la zona causando expectación entre el vecindario, que hasta el momento, según algunos residentes en la zona, no habían apreciado ningún tipo de movimiento extraño ni circunstancias que hiciesen sospechar de actuaciones ilícitas en el inmueble.

Sobre las nueve de la mañana y custodiado por los agentes, al interior del edificio accedió un abogado, por lo que todo hacía indicar que en la vivienda se había procedido a alguna detención y que el letrado acudiría a prestar asistencia legal al procesado o procesados. También se trasladaron a la zona funcionarios de los juzgados. Finalmente, pasadas las diez de la mañana se confirmó el arresto de dos individuos.

Vecinos de la zona confirmaron a los micrófonos de Voces de A Coruña, Radio Voz, su incredulidad ante lo ocurrido, dado que los detenidos son conocidos en el barrio, en el que llevan viviendo al menos quince años. «No me lo puedo creer, son de toda la vida de aquí, hablaba con ellos, eran amables, nunca dieron ningún problema... Yo pensaba que eran influencers o algo así», relató una mujer en alusión a las grabaciones que acostumbraban a realizar. «Veíamos que a veces entraba gente, chicas, pero nada que llamase la atención o hiciese pensar en nada anormal», aseguró.

La discreción de las autoridades en torno al operativo mantuvo entre interrogantes durante buena parte de la mañana la causa final para la intervención policial y los hechos que se imputarían a los arrestados. Finalmente, el instituto armado confirmó que se trata de una operación contra la trata de personas. No se descarta que se produzcan más detenciones en otros puntos de la geografía española, dado que se trata de una operación de ámbito nacional.

La calle, donde se desplegaron más de una decena de agentes y varios vehículos de las fuerzas de seguridad, continuó bloqueada durante aproximadamente tres horas, de modo que algunos residentes tuvieron que esperar a que se levantase el precinto para poder circular con sus vehículos.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, condenó el «execrable» delito y señaló que, efectivamente, la actuación en A Coruña se enmarca dentro de un amplio dispositivo para dar al traste con una red de trata de blancas con ramificaciones en distintas localizaciones. Blanco indicó como probable que se produzcan en las próximas horas o días más arrestos, tanto en otros puntos de Galicia como en diferentes provincias españolas, como Alicante.