Muere un joven de 25 años tras ser atropellado por un conductor ebrio en la avenida do Porto, en A Coruña

Policía Local, atendiendo al joven herido esta madrugada en la avenida do Porto

Un joven de 25 años originario de Carballo y con iniciales I. I. L. falleció en el Chuac tras ser atropellado esta madrugada por un turismo cuando cruzaba la avenida do Porto, a la altura del centro de ocio de los Cantones, en A Coruña. El suceso se registró minutos después de las 2.00 horas, momento en el que el vehículo, que circulaba en sentido entrada a la ciudad, arrolló al peatón en el paso de cebra situado entre el Kiosco Alfonso y el edificio de La Terraza.

A raíz del fuerte impacto, la víctima salió despedida varios metros y quedó tendida sobre la calzada. El suceso generó una gran expectación y alarma inmediata en la zona, ya que a esa hora de la noche la avenida registraba una importante afluencia de peatones que acudían a los distintos locales de ocio nocturno del complejo de los Cantones. Debido a ello, la central de emergencias del 112 Galicia recibió numerosas llamadas de particulares alertando del accidente y solicitando asistencia médica urgente para el herido. Testigos presenciales relatan que el vehículo circulaba a gran velocidad, por encima de los 50 kilómetros por hora permitidos en la vía.

Hasta el punto se desplazó de inmediato una ambulancia de soporte vital avanzado de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyo personal sanitario prestó una primera atención al joven sobre el propio asfalto antes de proceder a su evacuación al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). Finalmente falleció debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

En el operativo también intervinieron varias patrullas y el equipo de Atestados de la Policía Local de A Coruña. Aunque en las primeras llamadas al servicio de emergencias algunos testigos apuntaron a que el turismo implicado se había dado a la fuga tras el golpe, fuentes policiales han desmentido este extremo. De hecho, los agentes sometieron al conductor, originario de Val do Dubra, a la prueba de alcoholemia, en la que arrojó un resultado positivo de carácter penal. Este supuesto se produce cuando el conductor supera la tasa de 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado —o 1,2 gramos por litro en sangre—, un umbral a partir del cual la infracción deja de tramitarse por la vía administrativa para convertirse en un delito contra la seguridad vial tipificado en el Código Penal.

Por su parte, la unidad de Atestados continúa con la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro. El punto en el que se produjo el arrollamiento es un paso de peatones regulado por semáforo, por lo que las pesquisas policiales se centran ahora en determinar si el disco estaba en fase verde para los vehículos o para los peatones en el instante en el que el joven cruzaba la vía.

La víctima es originaria de Xoane, parroquia de Goiáns, en Carballo, y regentaba junto a su hermano varios negocios de hostelería tanto en la Costa da Morte —entre ellos uno conocido como el bar Chipirón en Ponte da Pedra, que desde enero de este mismo año abrió con el nombre de A Nosa— así como en A Coruña.