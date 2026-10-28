30 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

INVINO 2026 ha cerrado hoy sus puertas con un balance muy positivo de asistencia y participación, superando las expectativas de la organización y reforzando su papel como punto de encuentro para los profesionales del vino, la gastronomía y la hostelería en Galicia.

Organizado por la distribuidora Difersa & Primavinia, dirigida por Hugo Fernández Fernández, el showroom reunió durante más de siete horas ininterrumpidas a cientos de profesionales del canal HORECA en el espacio Árbore da Veira. El encuentro congregó a sumilleres, chefs, hosteleros, distribuidores y prescriptores en torno a una propuesta que combinó vino, producto gourmet y oportunidades de colaboración comercial.

La cita permitió acercar las novedades de los productores a quienes seleccionan y recomiendan los productos que llegan a las mesas de restaurantes, hoteles y otros establecimientos de hostelería. El contacto directo con las firmas participantes fue uno de los ejes de una jornada concebida para conocer referencias, compartir impresiones y fortalecer las relaciones entre los distintos eslabones del sector.

Una amplia representación de bodegas y proyectos vinícolas

La oferta vinícola de INVINO 2026 contó con una selección de 27 bodegas y grupos que aportaron diversidad de procedencias, estilos y propuestas. Su participación permitió reunir en un mismo espacio una amplia muestra del catálogo de Difersa & Primavinia y facilitar su conocimiento entre los profesionales asistentes.

Las firmas participantes fueron Privios; Tear; Ladera Sagrada; Taylor's; San Clodio/Casa da Porta/Finca Palmeira; Arnadoval; Envero; Condes de Albarei/Pazo Baión; A Vilerma; Pinea; Terras Gauda/Pittacum/Quinta Sardinio/Heraclio Alfaro; Castro Ventosa; Joaquín Rebolledo; Marqués de Riscal; Veganzones/912 de Altitud; Alto Moncayo; Figuero; Campillo; Casa Rojo; Viña Sastre; Marqués de Cáceres; Vinícola Real/200 Monjes; Ukan; Excellentia; Serdio; Finca Torremilanos y Dehesa de los Canónigos.

Esta representación convirtió el showroom en una oportunidad para descubrir nuevas referencias y profundizar en el conocimiento de otras ya presentes en el mercado. El formato favoreció el intercambio entre productores y profesionales, con la posibilidad de conocer de primera mano las características de los vinos y valorar su encaje en diferentes propuestas de restauración.

Tres firmas gourmet para completar la experiencia

La vertiente gastronómica estuvo representada por Blázquez, Reyes y Varón y Lanbroa, las tres empresas que conformaron la oferta gourmet de esta edición.

Sus productos completaron el recorrido vinícola y aportaron una dimensión gastronómica al encuentro, favoreciendo la exploración de combinaciones y maridajes. La convivencia de ambas propuestas permitió abordar la selección de vinos y alimentos desde una perspectiva conjunta, vinculada a la experiencia que los establecimientos ofrecen a sus clientes.

De este modo, INVINO 2026 reunió en un mismo entorno referencias vinícolas y especialidades gourmet, con una propuesta orientada a inspirar nuevas incorporaciones a cartas, menús y selecciones de producto.

Un encuentro estratégico ante las campañas de otoño y Navidad

La celebración de INVINO 2026 llegó en un momento relevante para la planificación de la actividad hostelera. Con las campañas de otoño y Navidad en el horizonte, el showroom ofreció a los asistentes un espacio para conocer novedades, valorar incorporaciones a su oferta y mantener conversaciones comerciales con productores y distribuidores.

Para los establecimientos, este tipo de encuentro facilita la selección de referencias de acuerdo con su identidad gastronómica y las preferencias de sus clientes. Para las firmas participantes, supone una oportunidad de presentar sus productos ante un público especializado y de conocer directamente las necesidades de quienes trabajan a diario en el canal HORECA.

El intercambio profesional y la creación de alianzas comerciales ocuparon así un lugar central en la jornada. Más allá de la exposición de producto, INVINO funcionó como un espacio de relación entre empresas y profesionales con intereses compartidos en torno al vino y la gastronomía.

Árbore da Veira, un escenario destacado para la jornada

El espacio Árbore da Veira fue uno de los elementos destacados por productores y asistentes. Sus instalaciones y vistas acompañaron el desarrollo del encuentro y proporcionaron un entorno propicio para la degustación, la conversación y el descubrimiento de nuevas propuestas.

La elección del enclave contribuyó a la experiencia del showroom y al protagonismo de A Coruña como ciudad anfitriona de una cita que reunió oferta vinícola, gastronomía y actividad profesional.

Durante más de siete horas, el espacio acogió un intercambio continuo entre los participantes, reforzando el carácter cercano y especializado de un formato centrado en el producto y en las personas que lo elaboran, distribuyen y acercan al consumidor.

Un balance positivo para el sector

Con el cierre de esta edición, Difersa & Primavinia hace un balance muy favorable de INVINO 2026, tanto por la respuesta del público profesional como por la participación de las bodegas y firmas gourmet.

La acogida del encuentro refuerza el valor de los espacios que facilitan la relación directa entre productores, distribuidores y hosteleros. La jornada puso de relieve el interés del sector por conocer nuevas propuestas, compartir conocimiento y desarrollar oportunidades de negocio en torno a una oferta de calidad.

INVINO 2026 concluye así como una cita destacada para el canal HORECA gallego y refuerza la proyección de A Coruña como escenario de encuentros profesionales vinculados al vino y la gastronomía.