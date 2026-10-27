Eliana López recuerda la angustia de su rescate en Riazor, en A Coruña: «Solo pensaba en mis hijas»

P. Portabales / S. Penelas / E. S. A CORUÑA

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Eliana López, la estudiante colombiana de 34 años rescatada el domingo tras ser arrastrada por las olas en Riazor.
Eliana López, la estudiante colombiana de 34 años rescatada el domingo tras ser arrastrada por las olas en Riazor. ANGEL MANSO

La mujer colombiana, de 34 años, contó en Radio Voz cómo una ola la arrastró mientras leía en la playa y varias personas formaron una cadena humana para rescatarla. «Fue ignorancia mía y distracción por el libro», asegura

27 oct 2026 . Actualizado a las 17:28 h.

Eliana López llevaba apenas dos semanas en A Coruña cuando el pasado domingo se sentó en la arena seca de Riazor para leer antes de ponerse a estudiar. Había llegado desde Bogotá para cursar un

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