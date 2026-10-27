Eliana López recuerda la angustia de su rescate en Riazor, en A Coruña: «Solo pensaba en mis hijas»
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La mujer colombiana, de 34 años, contó en Radio Voz cómo una ola la arrastró mientras leía en la playa y varias personas formaron una cadena humana para rescatarla. «Fue ignorancia mía y distracción por el libro», asegura27 oct 2026 . Actualizado a las 17:28 h.
Eliana López llevaba apenas dos semanas en A Coruña cuando el pasado domingo se sentó en la arena seca de Riazor para leer antes de ponerse a estudiar. Había llegado desde Bogotá para cursar un