Agreden a dos técnicas de emergencias y un vigilante a las puertas del Chuac: «Nos pudo haber matado»

Imagen de archivo de los técnicos sanitarios de las ambulancias en la puerta de Urgencias del Chuac MARCOS MÍGUEZ

Dos técnicas sanitarias y un vigilante de seguridad resultaron agredidos en la madrugada de este domingo cuando dejaban en el Chuac a un paciente en una ambulancia del 061. Una de ellas recibió diferentes golpes, uno fuerte en el pecho, y la otra, que acudió en auxilio de su compañera, un puñetazo en la cara. El guardia fue atendido de diversas contusiones y daños en una mano.

Las dos profesionales de la ambulancia han quedado muy afectadas anímicamente y esta mañana una de ellas relataba su impotencia. «Nos pudo haber matado. No sabemos cuál es la solución, a lo mejor tiene que haber condenas más severas, no lo sé, pero esto no puede seguir así. Es un continuo, vamos a ayudar y al final acabamos agredidas, estamos totalmente expuestos, esto ocurre todo el rato y no podemos trabajar así», cuenta esta técnica sanitaria con más de veinte años de experiencia, que prefiere mantenerse en el anominato e insiste en la necesidad de dar visibilidad a una problemática que «va a más», asegura, ya que cada vez son más los casos en los que se encuentran con pacientes agitados, con alteración de la conducta y agresividad.

Sucedió en torno a la una de la madrugada, cuando recibieron el aviso para asistir a un hombre en su domicilio de A Coruña. «Él mismo llamó a emergencias porque había consumido estupefacientes, que se encontraba mal y necesitaba ayuda», relata. Se movilizó la ambulancia y ella, junto con su compañera, acudieron a prestarle auxilio. «En ese momento vimos que estaba tranquilo y se consideró que no era necesario el apoyo de la Policía Nacional para el traslado», explica consciente de que tener en la ambulancia un agente, que no puede ir en la cabina con el paciente, no evita que la situación se complique, pero sí que anticipa la intervención para contenerlo.

Cuando enfilaban el túnel de Urgencias del Hospital Universitario A Coruña se desató el episodio de violencia. «En un momento dado, se rebotó, había consumido y se puso en actitud chulesca. Empezó a insultarnos y a llamarnos de todo, que ya estamos hartas de, por ser mujeres, tener que aguantar el recurso del insulto fácil». Cree que, en cierto modo, tuvieron hasta suerte. «Gracias que ya estábamos llegando para descargar en la puerta de Urgencias; a mí me dio tiempo a abrir el portón de la ambulancia y pude salir a la calle, pero el golpe me lo llevé igual y mi compañera intentó ayudarme y también le dio un puñetazo en la cara; yo me quedé en shock, bloqueada», prosigue todavía conmocionada por lo ocurrido.

Según su relato, de inmediato acudió uno de los vigilantes de seguridad del hospital que suele custodiar la puerta de Urgencias, que también recibió varios golpes y fue atendido en el propio servicio del Chuac, además de otros trabajadores y también agentes de la Policía Nacional. «Hicieron falta diez personas para reducirlo», comenta la víctima. Ya han interpuesto denuncia por lo ocurrido y ambas se encuentran en sus domicilios pendientes de evolución. «No es solo el daño físico», insiste sobre el temor de acudir al trabajo «totalmente expuestos cuando nosotros no somos policías, somo sanitarios, y vamos para ayudar».

En la actualidad, los técnicos de emergencias «tenemos rango de autoridad como los médicos o cualquier profesional de la salud y esto va a acabar en el juzgado», prosigue la mujer, pero «ya no sabemos qué hacer, una alteración de la conducta o un episodio así no es predecible, pero pasa continuamente y no puede ser; algo hay que hacer», concluye.