Ignacio Picatoste, presidente del Tribunal Superior de Xustiza: «En 50 años de democracia hubo tensiones, pero nunca vivimos una situación así»
A CORUÑA / LA VOZ
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«Es necesario el respeto institucional para que el engranaje constitucional funcione», reclama04 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Ignacio Picatoste (A Coruña, 1964), abrió en septiembre un año judicial de transición hacia la nueva estructura organizativa de la judicatura. Pide tiempo para asentar los