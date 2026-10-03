La Xunta recibe 19 ofertas para siete proyectos de urbanización con carácter de interés autonómico

Imagen de una vivienda en construcción. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La Xunta recibió un total de 19 ofertas de empresas para redactar los proyectos de urbanización de los siete PIA (Proyecto de Interés Autonómico) que ya cuentan con aprobación inicial, fundamentalmente de vivienda protegida. El importe total de la licitación del contrato, dividido en siete lotes, ronda los 6,4 millones de euros, ha recordado este sábado la Consellería de Vivenda en una nota. Tanto para el lote 1, con 3.609 viviendas en Mallou, Santiago, como el lote 2, para 4.397 viviendas en Monte Mero, A Coruña, se han presentado cuatro ofertas. Para el lote 3, de 160 viviendas en Arteixo, se han presentado tres, al igual que para el lote 5, otras 1.435 en Escorial-Vinteún, Ourense. Para los lotes 4, de 1.265 viviendas en Sagrado Corazón, en Lugo, y 7, de 2.000 viviendas en el Ofimático de Vigo, se recibieron dos ofertas, a las que se suma una oferta para el lote 6, de 2.010 viviendas en San Mauro, Pontevedra.

En total, según recoge la agencia Efe, los siete lotes alojarán 14.876 viviendas, y en todos ellos el 80 % serán protegidas y el 20 % restante libres. El objetivo del contrato es que las obras de urbanización se puedan licitar en el 2027, una vez aprobados los proyectos y adquiridos los terrenos.