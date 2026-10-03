Pillan a un motorista a  208 km/h en un tramo limitado a 70 de Irixoa

El conductor fue detectado en Irixoa con el cinemómetro móvil de la Guardia Civil GC

La Guardia Civil investiga a un motorista que fue interceptado circulando a una velocidad de 208 kilómetros por hora, casi el triple de lo permitido en el tramo por el que pasaba, que está limitado a 70. Sucedió en la AC-151, en el municipio coruñés de Irixoa, en una intervención que se inició en un control rutinario que los agentes del subsector de Tráfico de A Coruña desplegaron el pasado 5 de septiembre utilizando un cinemómetro móvil.

A raíz del exceso detectado, los especialistas del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) iniciaron las pesquisas correspondientes para identificación del conductor, que superaba en 127 kilometros el límite señalado y, aplicando los márgenes legales de error, iría al menos a 197 por hora.

Tras concretar su filiación, la Guardia Civil lo citó en calidad de investigado, no detenido, como supuesto autor de una infracción penal contra la seguridad del tráfico.

Desde la Agrupación de Tráfico recuerdan que el artículo 379.1 del Código Penal contempla penas de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad, así como la privación del derecho a conducir vehículos a motor, para quienes superen los límites establecidos en 60 kilómetros por hora en vías urbanas o en 80 kilómetros por hora en carreteras interurbanas. Además, el instituto armado incide en la necesidad de respetar la señalización en las carreteras secundarias de la provincia, donde el trazado y la elevada velocidad incrementan el riesgo de sufrir un siniestro grave o mortal. «La conducción a velocidades excesivamente elevadas no solo supone un riesgo para el propio motorista, que carece de la protección de un habitáculo, sino también para el resto de usuarios de la vía», incide la Guardia Civil.