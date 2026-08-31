Agentes de la Guardia Civil: «Hay adolescentes que entienden la negativa como parte del juego sexual»

adrián valiño REDACCIÓN / LA VOZ

A CORUÑA CIUDAD · Exclusivo suscriptores

De izquierda a derecha, las agentes Carlota Bellas, Iria Rodríguez y Graciela Pérez, integrantes del equipo Emume en A Coruña.
De izquierda a derecha, las agentes Carlota Bellas, Iria Rodríguez y Graciela Pérez, integrantes del equipo Emume en A Coruña. ANGEL MANSO

El equipo Emume del instituto armado lleva más de 30 años combatiendo delitos que afectan a las mujeres y los menores de edad

31 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

En una de las numerosas oficinas de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña trabaja el equipo Emume (Equipo Mujer-Menor), encargado de investigar los delitos contra las mujeres y los menores. Está compuesto

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