Obdulia Taboadela sucederá a Julio Abalde como subdelegada del Gobierno en A Coruña

La diputada socialista Obdulia Taboadela

La diputada socialista Obdulia Taboadela será la nueva subdelegada del Gobierno en A Coruña a partir del próximo lunes 31. Sucederá en el cargo al exrector de la Universidade da Coruña y exdiputado autonómico, Julio Abalde, quien se jubilará pocos días antes de cumplirse un año de su nombramiento al frente de la Subdelegación. El motivo de su marcha es la jubilación obligatoria a los 70 años, ya que solo pueden ser subdelegados los funcionarios en ejercicio.

Nacida en Madrid en 1964, Obdulia Taboadela es doctora en Sociología y profesora titular en la Universidade da Coruña, donde se especializa en mercado de trabajo, migraciones internacionales y estudios de género. Taboadela ya ocupó el cargo de subdelegada del Gobierno en A Coruña entre los años 2004 y 2007. La diputada en el Congreso también fue concejala del Ayuntamiento de A Coruña y senadora.

Con motivo del traspaso de funciones, Pedro Blanco mantendrá una reunión con Julio Abalde y Obdulia Taboadela el lunes 31 de agosto a las 9.30 horas.

Movimientos en el Congreso

La futura subdelegada deberá dejar el acta de diputada por el PSdeG que obtuvo en A Coruña para asumir su nuevo puesto. El escaño pasará al siguiente en la lista, Diego Taibo, que fue mano derecha del anterior alcalde de Culleredo, Julio Sacristán. En caso de que renunciase, el siguiente candidato es Jorge Domínguez Castro, coordinador del PSdeG en la Costa Atlántica.

La subdelegación de A Coruña podría tener una proyección política extra a partir de abril. Ese mes está previsto que renuncie a su puesto el actual delegado del Gobierno, Pedro Blanco, para centrarse en su candidatura a la alcaldía de Santiago. Si no se nombra un sustituto, por tradición, sus funciones serán ejercidas por la subdelegada en A Coruña.