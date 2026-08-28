El alcalde de Oleiros frena la okupación de una casa de su familia: «Buscaban cartos, non unha vivenda»

«Area da casa», le espetó el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, al individuo que okupó una vivienda de su familia ÁNGEL MANSO

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, lleva días alertando sobre las extorsiones a propietarios por presuntos okupas que solo buscan hacer negocio. Lo hace desde el conocimiento en sus carnes, ya que su propia familia ha sido víctima de uno de estos intentos. «Chegaron a okupar unha casa que é dos meus irmáns e miña», indica el regidor, explicando que el inmueble, heredado de un tío, se encuentra en la misma parcela que la vivienda antigua donde nació su padre, en la zona del pazo de Miraflores.

García Seoane considera que se enfrentó a un profesional en este tipo de actuaciones. «Esta xente ten todo preparado porque chaman uns días antes ao servizo de empadroamento do Concello ou á Garda Civil dicindo que están metidos na casa; se pasan determinadas horas da okupación, xa terías que ir ao xulgado para solventalo», cuestiona.

En su caso, la entrada se produjo hace aproximadamente un mes. En cuanto tuvo conocimiento del allanamiento, él mismo llamó a la Policía Local, que a su vez dio parte a la Guardia Civil.

«De entrada, cando eu chego alí, lle dixen que tiña que marchar, que a casa non era súa. El díxome que a casa estaba okupada e que levaba tempo alí, pero xa lle dixen que non levaba nada», detalla el alcalde sobre el intercambio de pareceres que mantuvo con el usurpador.

El asaltante, que había reventado la puerta de entrada con una pata de cabra y cambiado la cerradura, llegó a reclamarle dinero para costearse 15 días en un hostal a cambio de marcharse.

—«"Que che vou dar eu a ti? Estás okupando a miña casa, sae dela de inmediato"», le conminó el alcalde. La Guardia Civil también intervino ante el okupa, un hombre reincidente inmerso anteriormente en incidentes similares que llegó a encararse con Seoane para exigirle el pago. La respuesta del mandatario fue tajante: «Arrea da casa».

El regidor advierte de que no se trata de un hecho aislado. En la actualidad existe otra okupación judicializada en la zona del Mercadona de Perillo al no haberse detectado a tiempo para proceder a un desalojo rápido. «Lamentablemente, neses casos hai que ir ao xulgado», critica García Seoane sobre la dilatación de los plazos y la carga que supone para los dueños.

Esta paralización judicial, considera, lleva a algunos afectados a acceder a los chantajes. «En Bastiagueiro houbo un que pagou», rememora sobre un chalé próximo a la playa okupado en dos ocasiones.

«Paréceme gravísimo o que está pasando», recalca el regidor, incidiendo en que los implicados «buscan cartos, non unha vivenda». «Este tipo de xente non ten nada que ver cos que os botan á rúa e se meten nunha casa que leva tempo abandonada; son elementos que viven de pegar este tipo de asaltos», concluye.