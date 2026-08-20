Seis detenidos en una operación antidroga en Arteixo

Imagen de archivo de una operación antidroga en As Eiras en el año 2017 CESAR QUIAN

El municipio de Arteixo fue escenario en la mañana de este jueves de un amplio dispositivo de las fuerzas de seguridad para llevar a cabo una operación antidroga.

Equipos de la Guardia Civil desplegaron sus medios y entraron hasta en cuatro casas y pisos del concello coruñés a realizar distintos registros. En las inspecciones practicadas, los agentes se incautaron de diversas cantidades de estupefacientes, fundamentalmente cocaína y heroína. La intervención del instituto armado dio como resultado la detención de seis personas presuntamente vinculadas con el tráfico de sustancias ilegales por toda la comarca coruñesa. No se descarta que en las próximas horas se produzcan nuevos arrestos, puesto que la operación continúa abierta.

La actuación del instituto armado, que se prolongó durante toda la mañana, sorprendió a los vecinos de As Eiras, en Meicende, donde los agentes llegaron a cortar el tráfico para poder llevar a cabo el operativo. Se trata de una zona que arrastra un amplio historial de problemas de delincuencia, inseguridad e insalubridad vinculados al menudeo y considerada durante años uno de los supermercados de la droga del área metropolitana. En el 2018, llegaron a demolerse un grupo de viviendas que conformaban uno de los núcleos más activos del trapicheo. Ayer, vecinos del lugar resumían la intervención de la Guardia Civil lacónicamente: «Se llevaron a los que se tenían que llevar».