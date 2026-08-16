El asesino de los mellizos en A Coruña hace 15 años, cerca de obtener permisos

alberto mahía A CORUÑA / LA VOZ

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En primer plano, Javier Estrada durante el juicio en la Audiencia Provincial donde fue condenado en el 2013 a 15 años de prisión.
En primer plano, Javier Estrada durante el juicio en la Audiencia Provincial donde fue condenado en el 2013 a 15 años de prisión. Cesar quian

Reúne casi todos los requisitos, como haber cumplido dos tercios de la pena, tener buen comportamiento, trabajar en prisión y reconocer los hechos

16 ago 2026 . Actualizado a las 15:47 h.

Javier Estrada Fernández (Villablino, León, 1989) mató a dos niños de 10 años de manera salvaje hace ahora 15 años y tras ser detenido lo contó como si nada, sentado frente a la jueza con

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