El asesino de los mellizos en A Coruña hace 15 años, cerca de obtener permisos

En primer plano, Javier Estrada durante el juicio en la Audiencia Provincial donde fue condenado en el 2013 a 15 años de prisión. Cesar quian

Javier Estrada Fernández (Villablino, León, 1989) mató a dos niños de 10 años de manera salvaje hace ahora 15 años y tras ser detenido lo contó como si nada, sentado frente a la jueza con