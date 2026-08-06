La familia del incendio provocado por un patinete en A Coruña: «Todos nos están apoyando»

Elena Silveira
elena silveira A CORUÑA / LA VOZ

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Niurka, la mujer del dueño del patinete incendiado, el martes en A Coruña.
Niurka, la mujer del dueño del patinete incendiado, el martes en A Coruña. CESAR QUIAN

Niurka agradece el apoyo de vecinos, entidades y Concello mientras sigue trabajando. Sus padres permanecen alojados en un hotel

06 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Hace unos días, Niurka no sabía dónde iba a dormir, había perdido toda la documentación de su familia y temía el momento en el que su marido despertase en el hospital y tuviese que contarle

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