Carmen López Ferro: «Hay que aumentar las plazas de las facultades»

Carmen López Ferro es la vicepresidenta primera del Colegio de Enfermería de A Coruña. Esgrime las estadísticas del Consejo General para evidenciar la falta de profesionales: España necesita más de cien mil enfermeros para alcanzar la ratio europea y para cubrir las próximas jubilaciones y el abandono de la profesión. «Un 56,5 % se plantean dejar su profesión por falta de estabilidad», explica. En Galicia, lograr esa media europea implicaría incorporar más de 7.600 titulados. Forma parte de esa generación que está a punto de jubilarse. «Casi todo mujeres que estamos dejando muchos puestos». Una de las medidas necesarias, apunta, es incrementar las plazas de las facultades. Al contrario que los colegios de médicos, reticentes a que se eleve la oferta de Medicina, desde aquí no tienen duda. «Tendrían que salir promociones con un mayor número de profesionales, hay que aumentar las plazas».

López Ferro pone el foco en el descontento del colectivo, y en concreto en el personal de enfermería con especialidad, dos años a mayores de formación tras el examen EIR, que no está siendo contratado como tal: «En ocasiones no son contratados dentro de sus competencias, sino como personal de enfermería generalista, y eso provoca un descontento, sobre todo en este colectivo que está muy cualificado». Tal y como opinan desde el sindicato de enfermería Satse, desde el colegio creen que el déficit no afecta solo a determinadas áreas sanitarias o niveles asistenciales. «Es algo general, no se puede hablar solo a nivel hospitalario o de atención primaria, en donde también hay una falta grande de profesionales», señala la vicepresidenta del colegio, que apunta a una falta de financiación: «Si Navarra tiene nueve enfermeros por mil habitantes y Galicia y Murcia poco más de cinco, las desigualdades vienen de algún sitio, y evidentemente es a nivel de financiación».