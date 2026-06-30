La policía ya tiene un sospechoso del crimen de Los Rosales en A Coruña

Alberto Mahía A CORUÑA / LA VOZ

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El lugar del asesinato de Los Rosales, en A Coruña, con unas flores en recuerdo de la víctima
El lugar del asesinato de Los Rosales, en A Coruña, con unas flores en recuerdo de la víctima Vítor Mejuto

El muerto, Jaime Muiños, fue entrevistado en el 2008 por La Voz: «Una vez en un after me pusieron una pistola en la cabeza»

30 jun 2026 . Actualizado a las 20:51 h.

La Policía Nacional ya tiene un sospechoso del asesinato de Jaime Mundiña Muiños. Los miembros de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta se entrevistaron con numerosas personas que les pusieron sobre la pista de

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