La policía ya tiene un sospechoso del crimen de Los Rosales en A Coruña

El lugar del asesinato de Los Rosales, en A Coruña, con unas flores en recuerdo de la víctima Vítor Mejuto

La Policía Nacional ya tiene un sospechoso del asesinato de Jaime Mundiña Muiños. Los miembros de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta se entrevistaron con numerosas personas que les pusieron sobre la pista de