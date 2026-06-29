Condenan a ocho años y medio al agresor que propinó 12 puñaladas a un hombre en A Coruña

José Manuel Pisos, izquierda, apuñaló a un hombre con una navaja de 9,9 centímetros de hoja. Marcos Míguez

La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado al agresor del Orzán, que propinó 12 puñaladas a un hombre que le increpaba por gritar a altas horas de la madrugada, a una pena de ocho años y medio, ante los doce que solicitaba la acusación particular. De este modo, José Manuel Pisos Fernández será castigado con siete años y seis meses como autor responsable de un delito de asesinato en grado de tentativa, más otro año por tenencia de arma prohibida. La condena cumple la petición de la Fiscalía, con la salvedad de que solicitaba dos años y no uno por la posesión de la navaja.

En la agresión participaron otras tres personas, que golpeaban a la víctima, pero que se apartaron una vez que el principal agresor sacó el arma blanca. Según reza la sentencia, las lesiones «no generaron un riesgo vital y el lesionado curó a los 55 días». A los tres acompañantes los magistrados les han impuesto dos años de prisión, lo solicitado tanto por la acusación particular como por el Ministerio Fiscal. A uno de ellos le añaden tres meses más por violenta resistencia a la autoridad.

Los hechos ocurrieron el 19 de abril del 2024 pasadas las cuatro de la madrugada. Los cuatro agredieron en la calle Orzán de A Coruña a un hombre que recriminó los gritos de uno del grupo. No tardó en recibir un fuerte golpe que lo tumbó al suelo, donde empezó a recibir patadas en la cara, cabeza, espalda y el pecho, «sin que el agredido tuviera la más mínima posibilidad de defenderse». «En el curso de la agresión, de forma imprevisible para los demás agresores, el procesado José Manuel Pisos Fernández, con la intención de acabar con la vida de la víctima, le clavó en doce ocasiones una navaja automática con una hoja de 9,9 centímetros en la zona abdominal, lumbar y glútea», reza el fallo de la Audiencia.

Antes de celebrarse el juicio, la Fiscalía llegó a ofrecer en su escrito de calificación una rebaja de pena a seis años y medio, pero José Pisos rechazó la propuesta. el Autor confeso declaró en el juicio que aquella noche «estábamos todos de fiesta y drogándonos», por lo que no recordaba «casi nada» de la reyerta. Eso sí, añadió que se reconocía en el vídeo que vio después». Luego apeló a su estado mental. Contó que está bajo tratamiento «crónico psiquiátrico desde los 18 años» y en el momento de los hechos «estaba pasando una mala temporada. Me drogaba todos los días, bebía, me metía cocaína a diario y fumaba porros. No era yo, consumía de todo». Por último, dijo: «Quería pedir perdón a la víctima y a mi familia». Los otros tres procesados declararon en la misma línea. Reconocieron haber consumido drogas y han mostrado arrepentimiento.

La policía había contado con la colaboración de un joven senegalés, también agredido por el cuarteto cuando les pidió que dejaran tranquila a la víctima. Él hombre avanzaba con una muleta por la calle Orzan y uno de los acusados lo empujó tirándolo al suelo. Posteriormente avisó a los agentes la dirección en la que habían escapado los agresores. Aunque fue citado a declarar, finalmente no prestó testimonio.