Los trenes se convierten en autobuses en A Coruña: desconcierto y malestar en el estreno del nuevo corte ferroviario

1/10 Usuarios cogiendo o saliendo de autobuses en la estación de tren provisional de A Coruña tras la suspensión del servicio ferroviario durante quince días Ángel Manso 2/10 Usuarios cogiendo o saliendo de autobuses en la estación de tren provisional de A Coruña tras la suspensión del servicio ferroviario durante quince días Ángel Manso 3/10 Usuarios cogiendo o saliendo de autobuses en la estación de tren provisional de A Coruña tras la suspensión del servicio ferroviario durante quince días Ángel Manso 4/10 Usuarios cogiendo o saliendo de autobuses en la estación de tren provisional de A Coruña tras la suspensión del servicio ferroviario durante quince días Ángel Manso 5/10 Usuarios cogiendo o saliendo de autobuses en la estación de tren provisional de A Coruña tras la suspensión del servicio ferroviario durante quince días Ángel Manso 6/10 Usuarios cogiendo o saliendo de autobuses en la estación de tren provisional de A Coruña tras la suspensión del servicio ferroviario durante quince días Ángel Manso 7/10 Usuarios cogiendo o saliendo de autobuses en la estación de tren provisional de A Coruña tras la suspensión del servicio ferroviario durante quince días Ángel Manso 8/10 Usuarios cogiendo o saliendo de autobuses en la estación de tren provisional de A Coruña tras la suspensión del servicio ferroviario durante quince días Ángel Manso 9/10 Usuarios cogiendo o saliendo de autobuses en la estación de tren provisional de A Coruña tras la suspensión del servicio ferroviario durante quince días Ángel Manso 10/10 Usuarios cogiendo o saliendo de autobuses en la estación de tren provisional de A Coruña tras la suspensión del servicio ferroviario durante quince días Ángel Manso

El despertar de este viernes en la estación de tren provisional de A Coruña no ha sido el habitual. Silencio absoluto en las vías, andenes vacíos y un trasiego constante de autobuses en el exterior marcaban el inicio del apagón ferroviario de quince días que mantendrá a la ciudad completamente aislada por raíl. Las obras de la futura estación intermodal encaran una nueva fase crítica y, para garantizar la maniobra y fluidez de los autocares encargados del plan alternativo de transporte, la terminal permanece cerrada al tráfico de taxis y de coches particulares. Sin embargo, el verdadero punto de fricción de la jornada no se ha situado sobre el asfalto, sino en el interior del vestíbulo, donde la indignación y la sorpresa se han convertido en las inesperadas compañeras de viaje de multitud de usuarios.

A pesar de la envergadura de la interrupción ferroviaria, quienes se acercaron esta mañana a la intermodal se toparon con la falta de señalización exterior. Ningún cartel en los accesos advertía a pie de calle de que los trenes se habían esfumado; la información quedaba relegada en exclusiva a las pantallas del interior del recinto. Si bien a primera hora la afluencia de viajeros no era especialmente grande —un síntoma inequívoco de que muchos usuarios habituales se habían enterado de la situación a través de la prensa y optaron por buscar otras alternativas de transporte—, la tensión estalló entre aquellos que cruzaban las puertas con sus maletas preparadas. La inmensa mayoría se llevó la desagradable sorpresa de que sus trayectos no se realizarían en tren, sino por carretera.

Uno de los rostros de este malestar es el de Bryan Hernández, un pasajero que esta mañana iniciaba una larga jornada de viaje con destino final en la capital española y que plasmó su frustración. «Llegué a la estación, vi que casi no había personal y cuando le pregunté a una trabajadora fue cuando supe que mi tren estaba afectado por los cortes y que el trayecto sería en bus hasta Santiago», relataba resignado en el programa Voces de A Coruña, de Radio Voz. Para Hernández, la falta de aviso empañó la planificación de su viaje: «Tenía el billete comprado de antes. Tengo que viajar sí o sí. Tardaré en llegar, pero es lo que toca. Pero no recibí ningún mensaje informándome de esto, ni mensaje ni correo. Fue todo al llegar aquí». Por delante le quedaba asumir un itinerario eterno: «Ahora un bus a Santiago, después un tren a Madrid y así, a pasar el día viajando. Si antes tardaba 7 horas, ahora va a ser un poco más».

El laberinto de la desinformación golpeó por igual a quienes planificaron su viaje con semanas de antelación y a los que se acercaron a la terminal en las últimas horas. Juan García, otro de los afectados de la mañana con rumbo a Madrid, se enteraba de la modificación en el propio mostrador de venta. «Voy a Madrid y cuando he ido a sacar el billete me han dicho que en vez de ser un tren directo, tengo que coger un autobús hasta Santiago y de allí vuelta al tren. Espero no llegar mucho más tarde, pero ha sido una sorpresa», explicaba contrariado. La falta de preaviso en las taquillas y en las compras presenciales del día anterior ha sido un denominador común entre los usuarios. Otra viajera compartía el mismo desconcierto antes de subir al autobús sustitutorio: «Voy a Ourense a pasar el verano con amigos y me enteré al llegar a la estación. La verdad es que me da pereza ir en bus. Vine a comprar el billete ayer y no me dijeron nada, me enteré ahora al llegar».

A la falta de información se le suma la pérdida de competitividad en los tiempos de viaje que se hace evidente cuando el usuario realiza el trámite a través de internet. Al consultar la compra online, el sistema desvela la cruda realidad del viaje por carretera: el trayecto entre A Coruña y Santiago pasa a demorarse una hora y media en autobús, lo que supone exactamente el doble del tiempo habitual de un tren Avant (poco más de 30 minutos) o de un tren regional (unos 45 minutos). Por si fuera poco, las opciones horarias se han mostrado extremadamente limitadas en este primer día de cortes. A primera hora de la mañana, las plazas disponibles se reducían drásticamente, ofreciendo como alternativas de salida las 11.00, las 14.25, las 16.30, las 18.47 y las 21.25 horas.

Curiosamente, la falta de información de Renfe evidenció una notable asimetría según el sentido de la marcha. Mientras los viajeros que pretendían salir de A Coruña se chocaban de bruces con la realidad al llegar al vestíbulo, aquellos pasajeros que realizaban el trayecto inverso y desembarcaban en la ciudad herculina procedentes de la capital gallega sí contaron con margen de maniobra. Así lo explicó Mitali López, uno de los usuarios que llegó a primera hora a A Coruña a bordo de uno de los autobuses habilitados: «Vengo de Santiago. Sabía que estaba cortado el tren. Nos avisaron ayer de que teníamos que coger el bus, nos llegó un mensaje y correo». Gracias a esa comunicación digital previa, su experiencia no resultó tan complicada: «Tardamos algo más de una hora, pero al saberlo, ya cogimos los horarios ajustados a nuestras necesidades. Hoy volveremos a Santiago y tendremos que coger el bus otra vez».