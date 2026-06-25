A Coruña se queda sin trenes durante los próximos 15 días

Imagen de parte de los autobuses contratados por Renfe para realizar los itinerarios alternativos por carretera con motivo de las obras en la estación ferroviaria del complejo intermodal de A Coruña. Marcos Míguez

A Coruña no tendrá trenes desde este viernes hasta el próximo 11 de julio. Las obras de la intermodal obligan a dejar a la ciudad sin conexión ferroviaria. Ni entrarán ni saldrán trenes de la estación provisional que se habilitó en la misma avenida do Ferrocarril. Lo que hará Renfe para minimizar el impacto es ofrecer a los viajeros un servicio de bus que se cogerá en la propia estación temporal.

Con motivo de las limitaciones de capacidad operativa, la empresa ferroviaria programó para estos 15 días un plan alternativo que garantice la movilidad de los viajeros con transbordos en autobús entre A Coruña y Santiago o Betanzos Infesta, en función del servicio (media distancia, regionales, Avant o alta velocidad).

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Hasta este jueves, el servicio ferroviario en A Coruña se encontró inmerso en la primera fase de las actuaciones para la nueva estación, iniciada el pasado 5 de junio. Durante ese período se realizaron transbordos por carretera entre A Coruña y Santiago para los servicios regionales Vigo Guixar-A Coruña, así como entre A Coruña y Betanzos Infesta para los trenes de media distancia con destino a Lugo y Ferrol.

La segunda fase comienza este viernes. El mismo billete servirá para viajar, por ejemplo, entre A Coruña y Ourense, haciendo el trayecto hasta Santiago en autobús y desde ahí en tren, y lo mismo a la inversa. Los billetes y toda la información están disponibles en los canales habituales de Renfe: taquillas, máquinas autoventa, App Renfe, en el teléfono 912 320 320 y en la web www.renfe.com. Durante este tiempo, la compañía ferroviaria mantendrá los precios.

El viajero que quiera ir a Vigo saldrá de la estación provisional 45 minutos antes de lo habitual. En el caso contrario, los pasajeros que desde Vigo quieran viajar a A Coruña se retrasará 40 minutos la llegada.

Cuando el 11 de julio concluya esta fase de las obras, los trenes volverán a entrar y salir de la estación provisional. A partir de ahí, Renfe adaptará los horarios de diez servicios ferroviarios con motivo del inicio de la tercera fase de las obras de construcción de la futura terminal de A Coruña, que ejecuta el ADIF. Los trabajos implicarán restricciones en la circulación entre Uxes y la estación coruñesa, lo que obliga a realizar ajustes operativos en varias conexiones de media distancia, Avant y larga distancia.

Entre los cambios previstos figuran el adelanto de diez minutos del Avant Ourense-A Coruña con salida a las 6.30 horas y de cinco minutos en el servicio de las 7.45 horas. También se modificarán tres frecuencias de media distancia entre Vigo y A Coruña: los trenes de las 10.40 y las 13.45 horas retrasarán su salida cinco minutos, y el de las 14.35 horas la adelantará otros cinco.