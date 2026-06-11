«¿Cómo eres tan falso?», tensión durante el juicio por el crimen de Yoel Quispe en A Coruña por la propiedad de la navaja

Franco declaró este jueves en el juicio por el crimen de Quispe, Aarón ( de rojo) y Yared ( de gris) también comparecieron Ángel Manso

El juicio por el crimen de Yoel Quispe en A Coruña la madrugada del 23 de diciembre del 2023 continúa este jueves con una novena sesión clave. Los tres acusados declararon esta jornada. El primero