«¿Cómo eres tan falso?», tensión durante el juicio por el crimen de Yoel Quispe en A Coruña por la propiedad de la navaja

C. Devesa A CORUÑA / LA VOZ

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Franco declaró este jueves en el juicio por el crimen de Quispe, Aarón ( de rojo) y Yared ( de gris) también comparecieron
Franco declaró este jueves en el juicio por el crimen de Quispe, Aarón ( de rojo) y Yared ( de gris) también comparecieron Ángel Manso

Jose Luis Franco relató que el arma era de Yared y que se la pidió con la intención de asustar a la víctima, pero que terminó clavándosela al recibir un golpe

11 jun 2026 . Actualizado a las 12:45 h.

El juicio por el crimen de Yoel Quispe en A Coruña la madrugada del 23 de diciembre del 2023 continúa este jueves con una novena sesión clave. Los tres acusados declararon esta jornada. El primero

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