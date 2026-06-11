«¿Cómo eres tan falso?», tensión durante el juicio por el crimen de Yoel Quispe en A Coruña por la propiedad de la navaja
A CORUÑA / LA VOZ
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Jose Luis Franco relató que el arma era de Yared y que se la pidió con la intención de asustar a la víctima, pero que terminó clavándosela al recibir un golpe11 jun 2026 . Actualizado a las 12:45 h.
El juicio por el crimen de Yoel Quispe en A Coruña la madrugada del 23 de diciembre del 2023 continúa este jueves con una novena sesión clave. Los tres acusados declararon esta jornada. El primero