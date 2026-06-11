Condenado a tres años y medio de prisión el lotero de San Agustín, en A Coruña, que deberá entregar los 4,7 millones de la primitiva a la familia del reclamante Alonso

El lotero Manuel Reija, durante el juicio, ante la Audiencia de A Coruña ANGEL MANSO

El mediático caso del boleto de la Primitiva perdido en A Coruña ya tiene resolución judicial. Manuel Reija, el lotero de la céntrica administración número 22 de la calle San Agustín, será condenado a una pena de tres años y seis meses de prisión tras apropiarse de un boleto premiado con 4,7 millones de euros en el sorteo celebrado el 30 de junio del 2012. Como responsabilidad civil, el condenado deberá pagar, solidariamente con la Compañía Estatal de Lotería y Apuestas (Selae), el importe íntegro del premio, sin intereses, a la viuda e hija del reclamante Alonso, el hombre que falleció en el 2014 sin saber que su boleto había sido premiado. El tribunal considera al lotero autor de un delito de fraude agravado, con la concurrencia del atenuante de demora indebida, y lo inhabilita para ejercer cualquier profesión relacionada con la actividad de Loterías y Juegos de Azar del Estado durante el período de la condena.

El fallo rebaja notablemente la petición inicial de la Fiscalía, que solicitaba seis años de cárcel para el principal acusado por los delitos de estafa y blanqueo de capitales. Por su parte, su hermano Miguel Reija, quien en el momento de los hechos ejercía como delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado, ha sido absuelto de todos los cargos al no apreciarse una participación delictiva en la trama.

El tribunal subraya en la sentencia que el vendedor de lotería «actuó con ánimo de lucro, creando en la víctima una falsa certeza sobre la inexistencia del premio, lo que le permitió conservar el boleto y su correspondiente premio». Así, destaca que la prueba presentada «establece la existencia de ese engaño inicial o posterior, requisito indispensable para la configuración del delito de fraude». Los magistrados consideran probado que, al recibir el boleto, el acusado le dijo al cliente que no había ganado, «generando una falsa certeza en él, y bajo la confianza de un empleado de la lotería que así lo indicó después de revisar la máquina».

En la resolución, se indica que el propietario de la administración, tras revisar varios boletos, «percibió la existencia de premios y uno, en particular, de gran valor, procediendo a no indicarle al jugador que había ganado». De esta forma, se informa que «tomó posesión de los boletos de este participante, pero, en vista del valor de los mismos y de su estado de nerviosismo, no pudo distinguir entre los ganadores y los no ganadores, de ahí su posterior revisión, y una más para confirmar el premio».

La Sala explica que lo condena por un delito de fraude, y no de apropiación indebida, porque «contempla de forma más adecuada la conducta examinada, puesto que incluye el engaño». En la sentencia, especifica que «en el fraude la intención consiste en el uso de maquinaciones insidiosas para sorprender la buena fe y la credulidad del sujeto pasivo, mientras que en la apropiación indebida no se trata de engaño, sino del abuso de la confianza que este ha depositado en el autor del delito».

En la sentencia, los jueces destacan que el condenado «ideó una estrategia de engaño, creando artificialmente el argumento de que el boleto no era un premio, llevando, a través de dicho engaño y con un evidente ánimo de lucro, a la creencia de que no había premio, causando así un daño económico a la víctima, a quien se le deberían haber otorgado 4.722.337,75 euros».

Miguel Reija, absuelto

En cuanto al otro acusado, delegado de la lotería provincial y hermano del condenado, el tribunal determina que no hay pruebas suficientes para condenarlo por ocultación o blanqueo de dinero, por lo que lo absuelve. «El argumento esgrimido por las acusaciones se basa en la idea de una conspiración entre los dos hermanos para obtener el boleto, partiendo de la hipótesis de que existía una colusión previa entre ambos, hipótesis que este tribunal no comparte», subraya el Tribunal en su sentencia, añadiendo que la prueba circunstancial «está respaldada por pruebas documentales que demuestran que desde el principio, esa misma noche, informó a terceros, compañeros delegados, de la existencia del problema y, al día siguiente, se lo comunicó a Selae y, la semana siguiente, le entregó el boleto a Selae, con lo que perdió todo control sobre él».

Los magistrados recalcan que «no se ha probado que su hermano tuviera conocimiento del acto ilícito», así como que «no existen acciones destinadas a obstaculizar el rastreo del dinero ni su ocultación». Asimismo, destacan que «se dio publicidad, dentro de lo posible para salvaguardar una futura reclamación, a la existencia del billete».

La sentencia no es definitiva, ya que puede ser apelada ante el Tribunal Supremo.