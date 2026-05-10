Medio siglo del Urquiola, la mayor marea negra de la historia de Galicia
REDACCIÓN / LA VOZ
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El accidente marítimo de la Transición cuestionó el control militar de la costa y abrió las puertas a una marina mercante totalmente civil10 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los hombres del Urquiola estaban hechos de algo diferente. Cincuenta años después del accidente del petrolero que tiñó de humo y petróleo la bahía coruñesa y sus aledaños, ninguno de los tres principales protagonistas está#