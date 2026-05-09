Fiasco en la planificación de las dos grandes áreas urbanas
VIGO / LA VOZ
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Las administraciones, con la Xunta al frente, no han logrado desarrollar las zonas metropolitanas de Vigo y A Coruña, motores de Galicia10 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La Unión Europea calcula que en el año 2100 apenas unos diez millones de personas vivirán en España al margen del ámbito urbano en sentido estricto. Los servicios de estudios estadísticos comunitarios estiman que A#