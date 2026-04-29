La falta de graduados, los sueldos bajos y las jubilaciones generarán un déficit de ingenieros de Caminos

Imagen de la jornada celebrada ayer en A Coruña +

España y Galicia pueden enfrentarse en unos años a un déficit muy relevante de ingenieros de Caminos, en un sector, además, donde España ejerce un liderazgo internacional desde hace años. Esta es una de las conclusiones de la jornada sobre la calidad en el empleo en el sector de la ingeniería, celebrada ayer en A Coruña, y organizada por la Demarcación de Galicia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. La vicedecana de la Demarcación, Lorena Solana Barjacoba, coordinadora de la jornada, advirtió de que el 35 % de los ingenieros de caminos se jubilará en los próximos 10 a 13 años, «lo que exige la incorporación de más de 200.000 nuevos profesionales en la próxima década». Si a esto se suma la caída del número de graduados, que ha pasado de más de 1.000 anuales a apenas 400, y la fuga de talento hacia otros sectores o hacia el extranjero «debido a unas retribuciones insuficientes y la pérdida de prestigio social, la realidad es que se pone en peligro la capacidad de nuestro país para proyectar, ejecutar y mantener las infraestructuras que necesitamos para seguir avanzando», añadió.

«Estamos ante una paradoja preocupante —abundó el decano de la demarcación, Enrique Urcola—: mientras los retos de la movilidad, la logística, la edificación, el cambio climático y la digitalización exigen una ingeniería más sólida que nunca, el sector de la consultoría sufre una retribución claramente insuficiente, que la hace poco atractiva». Esta decadencia en los sueldos de estos profesionales, según la tesis del Colegio de Ingenieros de Caminos, está relacionada con la prioridad de la oferta económica en las licitaciones públicas, por lo que reclaman una reforma profunda del sistema de contratación, para que las ofertas más baratas no se lleven siempre las adjudicaciones «y se otorgue el peso real a la calidad técnica». De hecho, una de las conclusiones de la jornada plantea dar un peso del 80 % a la puntuación técnica frente a un 20 % de la económica.

«Mantener una ingeniería low cost supone un riesgo para la seguridad y el desarrollo de España, comprometiendo la eficacia de las inversiones públicas. Contratar ingeniería no es un gasto, es una inversión que ahorra costes en el ciclo de vida de la infraestructura», añadió Solana Barjacoba.