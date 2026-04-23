El aeropuerto de A Coruña asimila con normalidad el trasvase de vuelos por el cierre de Lavacolla

1/31 Viajeros en Alvedro en el primer día del trasvase de vuelos por el cierre de Lavacolla César Quian 2/31 Viajeros en Alvedro en el primer día del trasvase de vuelos por el cierre de Lavacolla César Quian 3/31 Taxis y usuarios a las puertas de Alvedro en el primer día del trasvase de vuelos por el cierre de Lavacolla César Quian 4/31 Taxis y usuarios a las puertas de Alvedro en el primer día del trasvase de vuelos por el cierre de Lavacolla César Quian 5/31 Taxis y usuarios a las puertas de Alvedro en el primer día del trasvase de vuelos por el cierre de Lavacolla César Quian 6/31 Taxis y usuarios a las puertas de Alvedro en el primer día del trasvase de vuelos por el cierre de Lavacolla César Quian 7/31 Viajeros en Alvedro en el primer día del trasvase de vuelos por el cierre de Lavacolla César Quian 8/31 Viajeros cogiendo el bus en Alvedro en el primer día del trasvase de vuelos por el cierre de Lavacolla César Quian 9/31 Viajeros cogiendo el bus en Alvedro en el primer día del trasvase de vuelos por el cierre de Lavacolla César Quian 10/31 Viajeros cogiendo el bus en Alvedro en el primer día del trasvase de vuelos por el cierre de Lavacolla César Quian 11/31 Viajeros cogiendo el bus en Alvedro en el primer día del trasvase de vuelos por el cierre de Lavacolla César Quian 12/31 Viajeros cogiendo el bus en Alvedro en el primer día del trasvase de vuelos por el cierre de Lavacolla César Quian 13/31 Normalidad en Alvedro en el primer día asumiendo el grueso de los vuelos de Lavacolla por el cierre de la terminal compostelana por obras entre el 23 de abril y el 27 de mayo César Quian 14/31 Normalidad en Alvedro en el primer día asumiendo el grueso de los vuelos de Lavacolla por el cierre de la terminal compostelana por obras entre el 23 de abril y el 27 de mayo César Quian 15/31 Normalidad en Alvedro en el primer día asumiendo el grueso de los vuelos de Lavacolla por el cierre de la terminal compostelana por obras entre el 23 de abril y el 27 de mayo César Quian 16/31 Normalidad en Alvedro en el primer día asumiendo el grueso de los vuelos de Lavacolla por el cierre de la terminal compostelana por obras entre el 23 de abril y el 27 de mayo César Quian 17/31 Normalidad en Alvedro en el primer día asumiendo el grueso de los vuelos de Lavacolla por el cierre de la terminal compostelana por obras entre el 23 de abril y el 27 de mayo César Quian 18/31 Normalidad en Alvedro en el primer día asumiendo el grueso de los vuelos de Lavacolla por el cierre de la terminal compostelana por obras entre el 23 de abril y el 27 de mayo César Quian 19/31 Normalidad en Alvedro en el primer día asumiendo el grueso de los vuelos de Lavacolla por el cierre de la terminal compostelana por obras entre el 23 de abril y el 27 de mayo César Quian 20/31 Normalidad en Alvedro en el primer día asumiendo el grueso de los vuelos de Lavacolla por el cierre de la terminal compostelana por obras entre el 23 de abril y el 27 de mayo César Quian 21/31 Normalidad en Alvedro en el primer día asumiendo el grueso de los vuelos de Lavacolla por el cierre de la terminal compostelana por obras entre el 23 de abril y el 27 de mayo César Quian 22/31 Normalidad en Alvedro en el primer día asumiendo el grueso de los vuelos de Lavacolla por el cierre de la terminal compostelana por obras entre el 23 de abril y el 27 de mayo César Quian 23/31 Normalidad en Alvedro en el primer día asumiendo el grueso de los vuelos de Lavacolla por el cierre de la terminal compostelana por obras entre el 23 de abril y el 27 de mayo César Quian 24/31 Normalidad en Alvedro en el primer día asumiendo el grueso de los vuelos de Lavacolla por el cierre de la terminal compostelana por obras entre el 23 de abril y el 27 de mayo César Quian 25/31 Normalidad en Alvedro en el primer día asumiendo el grueso de los vuelos de Lavacolla por el cierre de la terminal compostelana por obras entre el 23 de abril y el 27 de mayo César Quian 26/31 Taxis a las puertas de Alvedro en el primer día del trasvase de vuelos por el cierre de Lavacolla César Quian 27/31 Taxis a las puertas de Alvedro en el primer día del trasvase de vuelos por el cierre de Lavacolla César Quian 28/31 Taxis y usuarios a las puertas de Alvedro en el primer día del trasvase de vuelos por el cierre de Lavacolla César Quian 29/31 Viajeros en Alvedro en el primer día del trasvase de vuelos por el cierre de Lavacolla César Quian 30/31 Viajeros en Alvedro en el primer día del trasvase de vuelos por el cierre de Lavacolla César Quian 31/31 Viajeros cogiendo el bus en Alvedro en el primer día del trasvase de vuelos por el cierre de Lavacolla César Quian

El aeropuerto de A Coruña amaneció este jueves con relativa normalidad, a pesar de ser el primer día en que se traslada buena parte de la operativa de Lavacolla por las obras de pavimentación de sus pistas, una situación que se prolongará hasta el 27 de mayo. De hecho, la tónica fue la tranquilidad y la expectación, con un notable incremento de personal en las instalaciones, pero con un número de pasajeros que no se salía de lo habitual. El mayor movimiento se esperaba a media tarde, cuando llegan y salen el mayor número de aviones trasladados desde Santiago a A Coruña. De hecho, de las seis puertas de embarque del aeropuerto, tan solo estaban abiertas cuatro debido al tráfico regular de pasajeros, lo que tampoco obligó a habilitar las dos extras en remoto (sin pasarela, por lo que los usuarios acceden a las aeronaves a pie por la pista) que Aena tiene preparadas. Así, durante la jornada matutina no se registraron incidencias relevantes. Tan solo algunos pasajeros se quejaban de los inconvenientes que les supuso tener que desplazarse hasta Alvedro en vez de coger el vuelo desde el aeropuerto Rosalía de Castro.

Normalidad con matices

Desde Aena precisaron que este jueves se han programado 42 vuelos regulares, nueve más que el miércoles. Para este viernes hay previstas 40 operaciones (estas cifras incluyen salidas y llegadas regulares, no el total). Desde la compañía estatal resaltaron que la jornada se ha desarrollado con «total normalidad» y sin incidentes. La plataforma Alvedro Vuela Más Alto destacaron que no hubo problemas este jueves, aunque sí matizaron algunos aspectos que requieren atención. «El problema endémico es el mismo, no hay espacio en las salas de embarque. Es la incidencia de todos los días realmente, y las cintas no dan más de sí ni por metros cuadrados ni por longitud. Hoy simplemente se repitió eso pero más veces», lamentaron. Los problemas de parking, añaden, vendrán en unos días «cuando se empiecen a acumular pasajeros de salida dejando el coche allí aparcado por unos días». Por otra parte, también alertan de problemas de espacio para el incremento de aeronaves en la plataforma, así como la falta de fingers (pasarelas de acceso). «Solo hay dos y ya eran insuficientes en la situación operativa habitual del aeródromo», sostuvieron desde Vuela Más Alto.

Es el caso de José Antonio Gil, que suele viajar cada mes y medio a Palma de Mallorca, donde vive su hijo. «Tuvo que traerme mi mujer en coche desde Ribeira, porque no tenía otra alternativa de transporte. Habitualmente hago este viaje desde Santiago, pero al cerrar la pista tuve que comprar el billete desde A Coruña. Tuve que llegar muy temprano porque ella tenía que regresar para llegar al trabajo de forma puntual, así que me queda tiempo en la terminal hasta las 12.30 horas, cuando saldrá mi vuelo», explicó con resignación.

José Antonio Gil, de Ribeira, en el aeropuerto de Alvedro a la espera de que salga su vuelo E. S.

Sabe que serán solo 35 días de parón en la terminal compostelana, pero ya está pensando en el regreso: «Vuelvo el 2 de mayo, así que haremos lo mismo: vendrá mi mujer a recogerme, con el gasto de peaje y gasolina que eso supone». Su impresión al llegar a Alvedro fue más positiva de lo esperado: «Veo todo bastante tranquilo. Me preocupaba la huelga de controladores, pero veo que todo funciona con normalidad. A ver si no nos quedamos sin queroseno...», decía con ironía. «Es que se ha juntado todo».

El cierre de Santiago también supuso ciertas complicaciones para Claudio, Michele, Giuseppe y Giovanni, un grupo de jubilados italianos de la ciudad de Verona que hicieron el Camino de los Faros desde Malpica hasta Fisterra. Ya en Italia tuvieron que comprar el billete de regreso desde A Coruña. «No recuerdo exactamente cuánto supuso en dinero, pero ha sido más costoso en tiempo. Ten en cuenta que desde Santiago teníamos vuelo directo a Bérgamo y, con este contratiempo, tendremos que coger más vuelos: de A Coruña a Madrid y, desde allí, a Venecia», explicaba Claudio mientras dejaba su mochila en uno de los nuevos asientos que el personal del aeropuerto colocaba esa misma mañana en el vestíbulo de la terminal.

Los cuatro detallaban que desde Santiago cogieron un tren hasta la estación coruñesa de San Cristóbal y, desde allí, un bus hasta el aeropuerto. «El inconveniente ha sido tener que invertir más tiempo en el viaje. Porque la ruta que hemos hecho, en realidad, es bellísima. Y hemos sido afortunados porque hemos tenido muy buen tiempo», indicaban.

Un grupo de jubilados italianos, a la espera de tomar su vuelo este jueves en el aeropuerto de Alvedro E. S.

También Daniella, estudiante de la Universidade de Santiago (USC), tuvo que cambiar su hoja de ruta para regresar a Ecuador este jueves: «Aunque estudio en Santiago, vivo en Ecuador. La casualidad ha sido que hoy, cuando tenía que regresar, cerraba el aeropuerto Rosalía de Castro, así que tuve que venir a A Coruña para ir a Madrid y, de ahí, a mi país. He venido temprano por cautela, porque mi vuelo sale a las 13.00 horas y no quiero quedarme en tierra. En Madrid cogeré el avión a Ecuador a las dos de la madrugada, así que serán casi dos días de viaje», explicaba esta mañana con resignación en la terminal coruñesa.

Para llegar desde Santiago a A Coruña descartó el tren y el bus: «Me trajo un amigo haciéndome un gran favor. Aunque pregunté, nadie me confirmó si había algún autobús directo al aeropuerto de Alvedro, así que preferí asegurarme de llegar a tiempo».

Plan de refuerzo

A primera hora, el plan de refuerzo previsto por Aena funcionó sin complicaciones y el aparcamiento provisional, dotado con 700 plazas adicionales, ya estaba operativo, con la presencia de un centenar de vehículos. Desde allí se fletaron autobuses cada diez minutos hasta la terminal, por lo que pocos usuarios prefirieron tomar la senda peatonal para llegar a los mostradores de facturación. También estaban habilitadas ya las dos puertas de embarque y desembarque adicionales, así como una mayor presencia de agentes de seguridad tanto en la terminal como en los controles de acceso a las áreas restringidas.

En cuanto al servicio de taxis, los profesionales también confirmaron que desde primera hora «todo se desarrolló con total normalidad» y que se están respetando los turnos y el convenio para el traslado de clientes. «Mientras se respeten los turnos, no habrá problemas», indicaron. Explicaron, además, que en cada uno de los turnos están operativos 25 taxis de Culleredo y 5 de A Coruña.

«Sobre las ocho de la mañana se llenó la bolsa de espera que se habilitó a la entrada de la terminal con 30 coches, y salieron todos los taxis», señalaron. También ocurrió sobre las 11.30 horas, con la llegada de los vuelos de Madrid y Palma de Mallorca. Y, aunque hubo momentos puntuales en los que se formaron colas de pasajeros, poco a poco los taxistas fueron despejándolas.

Sobre lo que ocurrirá en los horarios más complicados, cuando aterricen y despeguen los aviones trasladados desde Santiago, estos profesionales se muestran tranquilos: «No habrá tanta demanda como la gente piensa». Entre las 12.00 y las 13.00 horas, y a partir de las 17.00, con los aterrizajes de los de Londres, Málaga y París, se verá la capacidad del aeropuerto coruñés. También consideran «clave» la jornada del viernes, día en el que también se producirá un trasvase más importante de vuelos desde Santiago a Alvedro.

Desvío de vuelos

En caso de niebla o condiciones meteorológicas adversas, las operaciones podrían verse alteradas, aunque las alternativas no pasarían por Santiago. «Si hubiera desvíos (que no tiene por qué haberlos), tomarían otros destinos alternativos, dependerá de la compañía. Muy probablemente serían Madrid, Vigo o Asturias», explicó Alberto Maroto, portavoz de la plataforma Vuela más Alto. Añadió que la decisión de mandar el avión de vuelta a la ciudad de origen depende de la decisión de la compañía: «Ya lo hacen con bastante frecuencia a día de hoy. Vuelven porque necesitan el avión para otros vuelos y no quieren añadirle retrasos. Además, una parte importante de los pasajeros son del aeropuerto de salida y tienen donde quedarse», aclaró.

Por su parte, Agustín Vázquez, agente de viajes, subrayó que esta situación no solo afecta a las instalaciones aeroportuarias, sino a todo el sector turístico, aunque considera que estos 35 días pueden ser una oportunidad para que las aerolíneas apuesten por Alvedro como origen y destino de más vuelos. No obstante, mostró su preocupación por episodios de mala visibilidad: «Hay que tratar con seriedad este tema e incidir en reclamar desde todos los sectores mejoras que deriven en las mínimas incidencias por condiciones meteorológicas adversas», señaló. Las agencias de viajes han estado pendientes de la evolución de los vuelos y compañías de alquiler de coches. «Desde Agavi aportamos esa atención personalizada en cada desplazamiento de nuestros viajeros, antes o durante el servicio contratado en nuestras oficinas», añadió.

El tren se convirtió en bus directo a Santiago por 5,80 euros: «Muchísimo mejor»

El servicio de autobús que conecta la zona de aparcamiento provisional para larga estancia con la terminal funcionó correctamente desde primera hora. Así lo confirmaba Abigail Lucas Pujol, que viajaba con uno de sus hijos hasta Madrid para enlazar después con un vuelo a Ibiza: «Cuando yo llegué el párking estaba al 20 % de ocupación, había suficientes sitios para aparcar. Y en el autobús, todo correcto, muy amables y todo muy cómodo», explicaba antes de entrar en la terminal coruñesa.

Más problemas se registraron en la zona de estacionamiento de autobuses, donde a primera hora algunos coches particulares impedían la entrada. Una vez solventada esta situación, los pasajeros que debían regresar a Santiago encontraron una alternativa sencilla, ya que Monbus aumentó las frecuencias entre A Coruña y la capital gallega, con parada en Alvedro para recoger a los afectados por los desvíos de vuelos. Es el caso de María, recién llegada de Mallorca, que tenía previsto desplazarse a Santiago en tren: «Pero al llegar a Alvedro me informaron de que había este servicio especial, que va directo a la estación de buses de Santiago. Así que muchísimo mejor». Desde la compañía confirmaron que estos días habrá siete autobuses desde A Coruña a Santiago pasando por Alvedro y, en sentido inverso, otros seis. «Todos directos por la autopista, con un trayecto de 50 minutos y un coste de 5,80 euros desde Alvedro», indicaron portavoces de la empresa.

Más saturación se registró en momentos puntuales en el autobús A4 de Alsa, que realiza el recorrido entre Alvedro y A Coruña pasando por Vilaboa y la avenida de Alfonso Molina hasta el hospital Abente y Lago. De hecho, el que tenía prevista su salida a las 12.30 horas (la frecuencia es cada media hora) prácticamente se llenó en la parada del aeropuerto. «No sé si podrán entrar los pasajeros de las paradas intermedias. Somos muchos», comentaba un usuario, una situación que podría repetirse en las horas punta de llegada y salida de vuelos en los próximos días.