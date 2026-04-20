Los dos acusados de lesiones por golpear a Yoel Quispe en A Coruña antes de la puñalada mortal irán a juicio el 28 de abril

La madre de Yoel Quispe, durante una concentración a las puertas de la Audiencia Provincial de A Coruña CESAR QUIAN

C.I .C. y M.M.A. se sentarán el próximo 28 de abril en el banquillo de acusados imputados por las lesiones que habrían propiciado a Yoel Quispe, el joven de 22 años que fue apuñalado cuando