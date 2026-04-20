Los dos acusados de lesiones por golpear a Yoel Quispe en A Coruña antes de la puñalada mortal irán a juicio el 28 de abril
A CORUÑA / LA VOZ
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En este primer juicio para esclarecer la muerte del joven, el abogado de la familia de la víctima insistirá en que deben ser procesados por homicidio, igual que los otros tres imputados21 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
C.I .C. y M.M.A. se sentarán el próximo 28 de abril en el banquillo de acusados imputados por las lesiones que habrían propiciado a Yoel Quispe, el joven de 22 años que fue apuñalado cuando