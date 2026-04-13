Vandalizan con pintura blanca las sedes de la universidad de Abanca en A Coruña, Santiago y Vigo

1/4 Actos vandálicos en la sede de la universidad de Abanca en A Coruña Indhilet Leones 2/4 Actos vandálicos en la sede de la universidad de Abanca en A Coruña Indhilet Leones 3/4 Actos vandálicos en la sede de la universidad de Abanca en A Coruña Indhilet Leones 4/4 Actos vandálicos en la sede de la universidad de Abanca en A Coruña Indhilet Leones

La sede de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) en A Coruña, situada en la ronda de Nelle, ha amanecido este lunes con restos de pintura blanca en su fachada fruto de un acto vandálico. Los desperfectos afectan principalmente a la cristalera principal del edificio y se extienden también a un tramo de la acera, donde son visibles las manchas provocadas durante la madrugada. A ellos se suma una pintada con letras en color rojo en uno de sus laterales en la que se puede leer «15-A. O ensino non é negocio».

Este hecho no ha sido exclusivo de la ciudad herculina, ya que se han reportado situaciones similares de forma simultánea en las sedes que la institución académica, impulsada por Abanca, tiene en Vigo y Santiago de Compostela. En ambos casos, las instalaciones han amanecido con manchas de pintura de las mismas características.

Ante lo sucedido, desde Abanca han confirmado que tienen previsto presentar una denuncia por los daños registrados en sus tres campus. Por el momento y a pesar de los daños, el centro funciona con normalidad y se están investigando las circunstancias de estas acciones coordinadas en las tres ciudades.