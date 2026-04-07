Huelga indefinida de los controladores aéreos a partir del día 17 de abril en los aeropuertos de A Coruña y Vigo

Los controladores aéreos de la torre de Alvedro están convocados a la huelga a partir de la medianoche del próximo día 17 MARCOS MÍGUEZ

Los controladores aéreos que trabajan en la empresa Saerco están llamados a una huelga indefinida a partir de las 00.00 horas del próximo 17 de abril. La convocatoria, registrada el pasado domingo, 6 de abril, por los sindicatos Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y Comisiones Obreras (CC.OO.), afecta a los controladores de las torres gestionadas por la empresa en toda España y que, en el caso de Galicia, tendrá incidencia directa en los aeropuertos de A Coruña y Vigo, en los que están empleadas 16 personas.

Los sindicatos justifican el paro en la falta de plantilla, el deterioro de las condiciones laborales y el impacto que, según denuncian, todas estas circunstancias están teniendo sobre la seguridad operacional. USCA y CC.OO. consideran también que el conflicto no responde a incidencias puntuales, sino a un «problema estructural» acumulado durante años, marcado por la reducción de efectivos, la sobrecarga de trabajo, la improvisación organizativa y el «incumplimiento en materia de descansos, conciliación y planificación del servicio».

Entre las causas alegadas figuran la cancelación de vacaciones ya aprobadas, el uso abusivo de las disponibilidades, los cambios de turno comunicados con escaso margen, la falta de claridad en los cuadrantes sobre los descansos obligatorios y diversas prácticas organizativas irregulares en varias dependencias. Según denuncian, se ha normalizado un funcionamiento que debería ser excepcional y que está «tensionando al límite a la plantilla».

Los convocantes advierten además de que la seguridad aeronáutica no puede descansar sobre trabajadores «sometidos a fatiga, estrés e incertidumbre permanente». A su juicio, la ausencia de descansos efectivos y la alteración continua de la organización del trabajo comprometen la concentración exigida en un servicio esencial como el control aéreo.

Antes de dar el paso hacia la huelga, USCA y CC.OO. aseguran que intentaron abrir una vía de negociación con la empresa, pero las reuniones previstas fueron aplazadas o canceladas de forma reiterada por Saerco. Siguen sin resolverse, añaden, asuntos clave como las plantillas reales, la cobertura de ausencias, la prevención de riesgos laborales, la gestión de la fatiga y los criterios de elaboración de cuadrantes.

Con esta convocatoria, los sindicatos reclaman plantillas suficientes en todas las torres, respeto a los descansos aeronáuticos, fin de las activaciones abusivas de disponibilidad, garantía de las vacaciones y condiciones laborales compatibles con la seguridad operacional y con la dignidad profesional. Señalan también que a través del preaviso de huelga, y con carácter previo, se ha solicitado la mediación obligatoria ante el SIMA.

Creciente tensión

La protesta llega tras semanas de creciente tensión en Alvedro, donde los controladores venían denunciando ya un nuevo plantón de Saerco y una falta de seriedad en la negociación. De hecho, tal y como denunciaron públicamente los trabajadores, la plantilla coruñesa acumula meses de malestar por la sobrecarga de trabajo, la insuficiencia de efectivos y la cancelación reiterada de encuentros con la empresa, hasta el punto de que el conflicto había entrado en una fase de bloqueo.

Ese malestar se produce, además, en un contexto especialmente delicado para la operativa aeroportuaria gallega. De hecho, el aeropuerto de A Coruña deberá asumir a partir de abril parte del tráfico que dejará Santiago-Rosalía de Castro durante las obras de renovación de la pista, un incremento que elevaba la preocupación de la plantilla por la presión añadida sobre la torre de control coruñesa.

En las semanas previas, los controladores de Alvedro ya habían advertido de una posible huelga si la reunión prevista con Saerco no ponía en marcha un plan real para corregir la situación. La empresa, por su parte, había defendido que el servicio se presta con normalidad y que la seguridad está garantizada. Aena, en la misma línea, recordaba que la prestación del control aéreo corresponde a proveedores certificados bajo supervisión de la autoridad competente.

La convocatoria para el día 17 es el colofón de un conflicto que llevaba semanas cocinándose y que afecta a una empresa que gestiona actualmente ocho torres de control en aeropuertos de España. Además de la de Alvedro, se incluyen las de los aeropuertos de Sevilla, Jerez, Cuatro Vientos (Madrid), Vigo, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro. En todas, la gestión ha sido objeto de crítica sindical por falta de personal y condiciones laborales.