María Jesús Lorenzo Modia, catedrática de Filoloxía Inglesa: «A mellor Brontë? Non podo escoller»

Mila Méndez Otero
Mila Méndez

A CORUÑA CIUDAD · Exclusivo suscriptores

La catedrática de Filoloxía Inglesa, María Jesús Lorenzo Modia.
La catedrática de Filoloxía Inglesa, María Jesús Lorenzo Modia. ANGEL MANSO

A directora en Galicia da Universidade Internacional Menéndez Pelayo ten claro os efectos positivos da pequena e gran pantalla

26 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Cando unha fala con María Jesús Lorenzo Modia (A Coruña, 1959) o mundo detense e ábrense os libros. Esta catedrática da Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña (UDC), da que foi decana e na

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con tu suscripción WEB
SOLO HOY 12€/año

Antes 79€

 Suscríbete