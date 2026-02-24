El juicio por la muerte del joven coruñés Yoel Quispe comenzará el 1 de junio

La madre de Yoel Quispe, durante una concentración a las puertas de la Audiencia CESAR QUIAN

El juicio por la muerte del joven coruñés Yoel Quispe ya tiene fecha. Comenzará el 1 de junio, que será el día de la elección del jurado popular. La madre del fallecido declarará el 5 y el proceso durará 15 días. Los tres acusados de la muerte del joven, de 22 años, en la madrugada del día de Nochebuena del 2023 en pleno centro de A Coruña, serán procesados finalmente por asesinato. La Fiscalía pidió 14 años de prisión para un único acusado por un delito de homicidio, algo que fue muy criticado por la familia, si bien la acusación particular mantuvo que se trataba de un asesinato, con un autor, un cómplice y un encubridor. Al término de la fase de instrucción, en el marco del procedimiento por la Ley del Tribunal del Jurado, un confirmó el procesamiento de los tres por un supuesto delito de asesinato, que posteriormente se determinará en el juicio oral. La Justicia da así la razón a la familia en su pretensión de procesar a estos tres implicados, según defendió siempre su abogado, Adrián Borrajo.

Tras dos años y medio de concentraciones y movilizaciones para reclamar justicia, la madre de Yoel consideró que la lucha ha valido la pena: «Sí, valió la pena luchar. Para mí, esta lucha ha sido dura, pero ahora es un respiro más».

En su escrito, la acusación particular señala al procesado para el que la Fiscalía pide 14 años como el autor material del asesinato, le añade la agravante de alevosía y reclama una pena de 25 años de cárcel y 10 años de libertad vigilada por causarle la muerte a Yoel con «una puñalada directa en el pecho, cuando la víctima se encontraba física y anímicamente mermada, sin capacidad de defensa», según figura en el escrito.

También pide 25 años de cárcel y 10 años de libertad vigilada para otro hombre por ser «cooperador necesario», ya que «siendo consciente de la situación de violencia en curso», en la pelea, le entregó «el arma de forma deliberada, directa e inmediata».

Además, incluye a un tercer acusado como cómplice, para el que pide 15 años de prisión y otros 10 de libertad vigilada, pues acompañaba al grupo en el momento de la pelea y, según el abogado de la familia de Yoel Quispe, fue quien se deshizo de la navaja. Los tres actuaron, relata en sus conclusiones provisionales, «de forma conjunta y coordinada».

Según dos testigos, en la esquina entre las calles Juan Flórez y Sinfónica de Galicia, donde se produjeron los hechos, había «un grupo de entre siete u ocho personas agrediendo al joven, a quien golpeaban de forma reiterada».