Simega pide guarderías en los centros de salud y hospitales ante las frecuentes alertas meteorológicas

Imagen de archivo de una guardería

El Sindicato Médico de Galicia (Simega) ha propuesto a la Xunta que en la red de hospitales, como el Chuac de A Coruña, así como en los centros de salud de atención primaria y en los puntos de atención continuada (PAC) se habiliten guarderías para niños, de manera que cuando se produzcan alertas por condiciones meteorológicas adversas, los profesionales sanitarios puedan acudir a su puesto «con la tranquilidad de que sus hijos están atendidos.»

Según la formación, ha decidido hacer esta petición al Sergas tras comprobar que, a causa de los últimos temporales, «cuando se suspenden las clases, el personal sanitario se encuentra con un tremendo problema al no poder atender a sus hijos, ya que sus funciones se enmarcan dentro de los servicios esenciales», por lo que «deben acudir a sus puestos, sin poder teletrabajar o simplemente quedarse en su domicilio».

Así, Simega señala que mientras que la mayoría de los padres, en virtud de los permisos climáticos aprobados por el Ministerio de Trabajo en un decreto de finales de 2024 con motivo de la dana de Valencia, pueden atender a sus hijos porque ante situaciones de riesgo se les permite faltar cuatro días a su trabajo, «no sucede lo mismo con el personal sanitario».

Dado que Galicia es la comunidad española que sufre mayor número de alertas por condiciones meteorológicas adversas, y es frecuente que las clases se suspendan en las zonas más afectadas por episodios atmosféricos, «consideramos que habilitar espacios para acoger a los hijos de los profesionales sanitarios en sus centros de trabajo sería una buena solución a ese gran problema, concluye el sindicato