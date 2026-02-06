El Puga Ramón de A Coruña y el San José de Cluny de Santiago ganan el Torneo de Debate Académico de Galicia

Carmen Arias, directora de la Fundación Barrié, junto a los participantes del VIII TDAG (Torneo de Debate Académico de Galicia). Fundación Barrié

La Fundación Barrié acogió este viernes la fase final del VIII Torneo de Debate Académico de Galicia (TDAG), organizado por la entidad coruñesa y en la que 16 equipos finalistas —8 por categoría— pusieron a prueba su capacidad argumentativa para defender su postura ante las preguntas planteadas. Dos equipos de cada categoría llegaron a la gran final de esta octava edición. En la categoría Avanzado, el equipo del IES Rafael Puga Ramón de A Coruña obtuvo la victoria frente al equipo del IES de Mos, que quedó en segundo lugar. Lucía Pérez, del IES Illa de Tambo, de Marín, se proclamó además mejor oradora de la competición en esta categoría. En la de Iniciación, el ganador fue el CPR Plurilingüe San José de Cluny de Santiago de Compostela, que superó en la final al equipo del CPR Plurilingüe Compañía de María, también de Santiago. El premio al mejor orador en este caso fue para Álvaro Campos, del CPR Santiago Apóstol de Soutomaior.

El equipo vencedor en la categoría Avanzado representará a Galicia en el Campeonato de España de Debate Preuniversitario 2026, que se celebrará en el Campus de Cunef de Madrid del 26 al 28 de junio y en el que se enfrentan los mejores equipos de debate del país. El premio, en formato de cheque participativo, fue entregado por Carmen Arias, directora de la Fundación Barrié, y Alfonso Rodríguez de Sadia, director general de la Liga Española de Debate Universitario (LEDU). Arias, directora de la Fundación Barrié, explicó que «este torneo ofrece a los jóvenes un espacio para argumentar y expresarse con confianza, cultivando el pensamiento crítico y la comunicación como pilares de su aprendizaje y liderazgo». Añadió que «la proyección de los participantes de ediciones anteriores, que continúan destacando en competiciones nacionales e internacionales, demuestra que esta iniciativa contribuye a poner el nombre de Galicia en el mapa del debate académico».

El jurado de la competición, por su parte, destacó que TDAG es «un auténtico regalo para toda la comunidad educativa gallega y también para quienes tenemos el privilegio de formar parte del jurado. Ser testigos de las reflexiones del alumnado, de las preguntas que se plantean, de los dilemas a los que llegan y de la capacidad que demuestran para escuchar, dialogar y construir discursos sólidos desde el respeto es, sencillamente, extraordinario». En la fase eliminatoria, celebrada del 26 de enero al 3 de febrero, participaron 476 debatientes, integrados en 80 equipos de centros educativos de toda Galicia.

